Conéctate con nosotros

TURISMO

Experiencia sensorial de chocolate artesanal en Tlaquepaque

TURISMO

Raicilla de Jalisco se proyecta en Concurso Mundial de Bruselas

Destinos TURISMO

Morelos celebra la Mojiganga 2025 en Temoac: tradición, comparsas y turismo cultural

Destinos TURISMO

Sinaloa celebra el Grito de Independencia con Miguel Bosé, Marisela y El Coyote

Inmobiliario TURISMO

Branded Residences en México: precios, destinos y crecimiento del mercado

Economía Empresas Noticias TURISMO

Fiestas Patrias 2025 dejarán una derrama económica de 37,500 mdp: Concanaco Servytur

Economía TURISMO

Canaco CDMX reconoce estabilidad en Paquete Económico 2026, pero advierte retos para el comercio capitalino

Destinos TURISMO

Mascota, Jalisco se alista para las Fiestas Patrias y Patronales 2025

Destinos TURISMO

Jalisco presenta Programa Turístico 2030 para consolidar al estado como destino líder

Destinos TURISMO

Festival del Tequila y del Mariachi 2025 celebra 25 años en Ciudad Juárez con música y sabor

TURISMO

Experiencia sensorial de chocolate artesanal en Tlaquepaque

Publicado

Hace 2 días

en

Experiencia sensorial de chocolate artesanal en Tlaquepaque

Guadalajara es reconocida por su gastronomía, con platillos icónicos como la birria, las tortas ahogadas, el pozole, el menudo y la carne en su jugo, acompañados de bebidas tradicionales como el tejuino, el tequila o la raicilla. Sin embargo, los postres también ocupan un lugar especial con la jericalla, la nieve de garrafa y, por supuesto, el chocolate, uno de los dulces más apreciados en todo el mundo.

Este 13 de septiembre, en el marco del Día Internacional del Chocolate, se invita a celebrarlo de una manera especial: una cata-degustación que despierta todos los sentidos y convierte al chocolate en una experiencia sensorial única.

Una opción imperdible es visitar la Chocolatería Artesanal de Cristina Taylor, donde se realizan catas diseñadas para descubrir las distintas texturas, procesos y sabores de este dulce. Durante la experiencia, los asistentes no solo prueban diversas variedades de chocolate, sino que también aprenden a distinguir su elaboración y a combinarlos con elementos como naranja o bebidas espirituosas, entre ellas la raicilla, logrando un maridaje sorprendente.

Esta experiencia se lleva a cabo en el Pueblo Mágico de Tlaquepaque, colindante con Guadalajara, famoso por sus calles empedradas, sus galerías de arte y su vibrante cultura. Además, su oferta gastronómica lo convierte en un destino obligado, con espacios emblemáticos como El Parián, reconocido por sus platillos típicos y su espectáculo de mariachi en vivo.

Sin duda, celebrar el Día Internacional del Chocolate en Tlaquepaque es una experiencia que invita a regresar una y otra vez.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.