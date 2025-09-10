DEACERO: acero con propósito y liderazgo sustentable hacia 2030

Con 97% de contenido reciclado en su producción, menor consumo de agua que el promedio nacional y la meta de reducir 56% sus emisiones de CO₂ al 2030, Grupo DEACERO reafirma su liderazgo como el productor de acero más limpio, competitivo y socialmente responsable de México.

Durante 2024, la compañía consolidó su posición como el mayor reciclador de acero del país, con el uso de energía más limpia y la menor intensidad de emisiones en Norteamérica. “La sustentabilidad no es una opción, sino el único camino posible para crecer generando valor con sentido y propósito”, destacó el presidente del Consejo de Administración, Raúl M. Gutiérrez Muguerza, en la presentación del Informe de Sustentabilidad 2024.

Entre los principales avances reportados se encuentran:

Consumo eficiente de agua: solo 0.58 m³ por tonelada, frente al promedio nacional de 5.2 m³.

Movilización sustentable: más de la mitad de sus productos se transportan por ferrocarril.

Energía limpia: compromiso público de alcanzar 60% en 2030, 11 veces más que la media nacional.

Proveeduría local: incremento hasta 93% en 2024, fortaleciendo la cadena productiva en México.

A la innovación en productos y soluciones se suma Neutrum®, una marca que permite a los clientes compensar el carbono embebido en el acero mediante proyectos basados en la naturaleza.

En materia social, a través de Fundación DEACERO, se invirtieron $65.7 millones de pesos en beneficio directo de más de 15 mil personas, alcanzando a 1.2 millones mediante apoyo a organizaciones de la sociedad civil.

La compañía también fue reconocida en 2024 con distintivos y certificaciones como ISO 14001, Empresa Socialmente Responsable de CEMEFI, EcoVadis bronce, y el premio LOGRA 2024 del Pacto Global de la ONU.

Fundada en 1952 en Monterrey, DEACERO cuenta hoy con más de 7 mil colaboradores, 3 acerías, 20 plantas de alambres, 20 centros de reciclaje y 70 centros de distribución en América y Europa, consolidándose como referente global en innovación, sustentabilidad y economía circular.