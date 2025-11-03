Teva y Senosiain fortalecen el acceso a medicamentos en México

En un hecho que marca un hito para ambas compañías, Teva Pharma México y Laboratorios Senosiain anunciaron un acuerdo estratégico destinado a mejorar el acceso a medicamentos de calidad en México.

La alianza contempla la cesión, por parte de Teva México, de las marcas Trivafluc®, Fedeblex® y Tridesac® a Laboratorios Senosiain, como parte de un proyecto de suministro que ya se encuentra en fase de transición. El acuerdo incluye la transferencia tecnológica, así como la cesión de registros y marcas.

De acuerdo con Teva, este paso refuerza su compromiso con la eficiencia operativa y la sostenibilidad a largo plazo, al tiempo que garantiza la continuidad en la atención de pacientes.

“Este acuerdo refleja nuestra visión de negocio enfocada en la eficiencia operativa y la sostenibilidad a largo plazo. Confiamos en que Senosiain, con su sólida experiencia local, potenciará el alcance de estos productos en beneficio de más pacientes en México”, señaló Rafael Suárez, director general de Teva Pharma México, filial de Teva Pharmaceutical Industries.

Por su parte, Laboratorios Senosiain destacó la relevancia de esta colaboración:

“Para Senosiain, esta colaboración representa una oportunidad de fortalecer nuestro portafolio con productos de alta calidad y seguir contribuyendo al acceso a la salud en el país con soluciones confiables y efectivas”.

La alianza reafirma el compromiso de ambas compañías con la innovación terapéutica y el acceso equitativo a medicamentos, en línea con la estrategia global “Pivot to Growth” de Teva, enfocada en la eficiencia, la expansión de portafolio y la sostenibilidad del negocio.

Con esta sinergia, ambas empresas buscan ampliar el alcance de tratamientos esenciales para los pacientes mexicanos, reforzando su papel como actores clave en la mejora de la salud pública.