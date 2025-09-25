Siemens Energy impulsa la 5ª edición de Niñas con Energía

Siemens Energy, en colaboración con Epic Queen, anunció el lanzamiento de la quinta edición de Niñas con Energía, un hackathon digital diseñado para empoderar a niñas y adolescentes de entre 9 y 18 años en toda Latinoamérica.

La iniciativa promueve el interés por la energía, la tecnología y la sostenibilidad, y desde su creación ha impactado a más de 1,000 niñas en 12 países, impulsando el desarrollo de más de 120 proyectos innovadores.

Los talleres gratuitos en línea se llevarán a cabo del 23 de septiembre al 8 de octubre, mientras que el hackathon final tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre. En esta edición, denominada EnergIA, las participantes se enfocarán en diseñar soluciones en torno al agua y la energía, aplicando herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y recibiendo mentoría especializada.

Reducir la brecha de género en STEAM

La iniciativa responde a la necesidad de reducir la brecha de género en áreas STEAM. De acuerdo con la UNESCO, solo el 35 % de quienes cursan educación superior en disciplinas STEM son mujeres. En México, cifras de la AMIIF indican que el 38 % de las estudiantes elige carreras STEM, pero únicamente el 9 % muestra interés antes de los 18 años. A nivel empresarial, un estudio de ONU Mujeres señala que apenas el 12 % de las compañías tecnológicas en el país cuenta con mujeres en puestos de liderazgo técnico, y menos del 3 % de las investigadoras en inteligencia artificial son mexicanas.

EnergIA, una edición con más alcance

La edición 2025 pone énfasis en el uso de la Inteligencia Artificial para fomentar el desarrollo de prototipos, ferias científicas y soft skills como liderazgo, comunicación y trabajo en equipo. Además, las participantes podrán acceder a cursos en IA, energías renovables, Internet de las Cosas y metodologías de innovación.

Los proyectos ganadores recibirán reconocimientos de Siemens Energy y oportunidades de incubación, con la posibilidad de convertirse en referentes juveniles en el ecosistema STEM.

📌 Más información e inscripciones disponibles en: ninasconenergia.com