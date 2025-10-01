Conéctate con nosotros

Noticias

Renegociación del T-MEC: Fechas clave 2025–2026

De tu interés Noticias

Ipsos Global Trends 2025: individualismo y nostalgia marcan la agenda mundial

Noticias

Estrategia anti-involución: el nuevo rumbo de China

Noticias

8 de cada 10 adultos en México consumen café como ritual laboral

Empresas Noticias

Videovigilancia en retail: la solución contra el robo hormiga y pérdidas millonarias

Noticias

Nueva Silk: cremosidad, sabor y nutrición en cada bebida vegetal

Noticias

Siemens Energy impulsa la 5ª edición de Niñas con Energía

Noticias

UBS 2025: ¿Por qué Dubái y Madrid aumentan su riesgo de burbuja inmobiliaria?

Inmobiliario Noticias

Miami y Dubái lideran el riesgo de burbuja inmobiliaria global en 2025

Noticias

Fraude digital en México: pérdidas de más de 20 mil millones de pesos

Noticias

Renegociación del T-MEC: Fechas clave 2025–2026

Publicado

Hace 5 horas

en

Renegociación del T-MEC Fechas clave 2025–2026

El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya está en marcha y marcará el futuro del comercio en América del Norte. De acuerdo con EY México, las empresas deben anticiparse y diseñar estrategias de innovación y participación activa ante los próximos hitos:

  • 17 de septiembre de 2025: inicio de consultas públicas en Estados Unidos, México y Canadá.
  • Enero de 2026: entrega al Congreso de EE.UU. de un informe con recomendaciones sobre la extensión del tratado.
  • Julio de 2026: revisión crucial que definirá si el acuerdo se extiende o no.

Ari B. Saks, Associate Partner de Impuestos y Coordinador de los Servicios de Inversión en Nearshoring para EY México, subrayó que no se debe esperar a que concluya la renegociación:

“Es momento de anticipar escenarios, repensar estrategias y asegurar que la innovación esté en el centro de los planes. México tiene que ser un actor propositivo y activo en esta conversación trilateral”

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA/CUSMA) es un acuerdo comercial que sustituyó al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte), entrando en vigor el 1 de julio de 2020. Su objetivo principal es promover el libre comercio en la región, fortalecer los lazos comerciales y regular el intercambio de bienes y servicios, además de incluir disposiciones modernas sobre comercio digital, normas laborales y medio ambiente, beneficiando a los trabajadores, agricultores y empresas de América del Norte. 

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.