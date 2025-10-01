Renegociación del T-MEC: Fechas clave 2025–2026

El proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ya está en marcha y marcará el futuro del comercio en América del Norte. De acuerdo con EY México, las empresas deben anticiparse y diseñar estrategias de innovación y participación activa ante los próximos hitos:

17 de septiembre de 2025: inicio de consultas públicas en Estados Unidos, México y Canadá.

inicio de consultas públicas en Estados Unidos, México y Canadá. Enero de 2026: entrega al Congreso de EE.UU. de un informe con recomendaciones sobre la extensión del tratado.

entrega al Congreso de EE.UU. de un informe con recomendaciones sobre la extensión del tratado. Julio de 2026: revisión crucial que definirá si el acuerdo se extiende o no.

Ari B. Saks, Associate Partner de Impuestos y Coordinador de los Servicios de Inversión en Nearshoring para EY México, subrayó que no se debe esperar a que concluya la renegociación:

“Es momento de anticipar escenarios, repensar estrategias y asegurar que la innovación esté en el centro de los planes. México tiene que ser un actor propositivo y activo en esta conversación trilateral”

El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC o USMCA/CUSMA) es un acuerdo comercial que sustituyó al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) , entrando en vigor el 1 de julio de 2020. Su objetivo principal es promover el libre comercio en la región, fortalecer los lazos comerciales y regular el intercambio de bienes y servicios, además de incluir disposiciones modernas sobre comercio digital, normas laborales y medio ambiente, beneficiando a los trabajadores, agricultores y empresas de América del Norte.