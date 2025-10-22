Cuentas de Vector Global fueron adquiridas por Insigneo

Insigneo Financial Group (“Insigneo”), anunció un acuerdo para adquirir las cuentas de clientes de VectorGlobal Wealth Management Group (“Vector Global WMG”), firma de gestión de patrimonio e intermediación financiera institucional, así como de su Asesor Registrado de Inversiones (“VectorGlobal IAG”).

En un comunicado manifiesta que esta transacción está sujeta a las aprobaciones de las autoridades regulatorias y se espera que esté cerrada en su totalidad en el primer trimestre de 2026.

Insigneo es una firma internacional de gestión patrimonial con sede en los Estados Unidos, y su éxito de Insigneo se basa en su modelo centrado en el asesoramiento estratégico, su ADN panamericano y multicultural, y su inversión constante en tecnología.

“Esta transacción representa un hito importante en la ejecución de la estrategia de crecimiento de Insigneo, Esta adquisición nos permitirá reforzar y ampliar nuestra presencia geográfica, fortalecer nuestro equipo para atender aún mejor a nuestros clientes, reafirmando el compromiso de nuestra firma con América Latina”, puntualizó Raúl Henríquez, CEO y presidente de la Junta Directiva de Insigneo.

La operación incluye la transferencia de más de 4,000 mil millones de dólares (mmd) en activos de clientes provenientes de Colombia, Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos y Canadá, lo que permitirá a Insigneo alcanzar cerca de 35,000 mmd en activos totales bajo administración.

A los profesionales de inversión de Vector Global y al personal de apoyo seleccionado se les ofrecerán puestos dentro de Insigneo.

Adicionalmente, la transacción contempla un acuerdo de colaboración por tres años entre Insigneo y Casa de Bolsa Finamex, destinado a la referenciación y gestión de las cuentas offshore de clientes de Finamex, recientemente adquiridas a Vector Casa de Bolsa.

La adquisición representa otro paso clave en la trayectoria de crecimiento de Insigneo, marcando su tercera gran transacción desde 2022 —tras la adquisición de los negocios internacionales de Citi en Puerto Rico y Uruguay (2022), y la integración de las cuentas offshore de PNC para clientes mexicanos (2023).

El crecimiento sostenido en la región refleja el propósito de Insigneo de consolidar una posición de liderazgo en el mercado latinoamericano de gestión patrimonial, incluso en un contexto en el que muchas de las grandes instituciones financieras estadounidenses han reducido su presencia en la región.

Recientemente, la firma lanzó Alia 2.0, una plataforma digital multi-custodia de desarrollo propio, diseñada para optimizar los procesos operativos diarios y potenciar la productividad de los asesores.

“Durante más de 30 años, VectorGlobal ha prestado con orgullo sus servicios a inversores latinoamericanos a través de una cultura de excelencia, ética y confianza. Estamos seguros de que esta transición reforzará aún más las oportunidades disponibles para nuestros clientes y equipos, bajo una institución que comparte los mismos valores y visión a largo plazo”, afirmó Edgardo Cantú, miembro del consejo de administración de VectorGlobal.