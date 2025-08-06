Creditaria México, es la Joya de la corona: Juan Kasuga

Creditaria cumple 18 años de iniciar operaciones en el sector hipotecario y es un jugador relevante dentro de los asesores financieros, ahora está en una etapa de diversificación y fortaleciendo lazos con el Viejo Continente.

En una entrevista con la periodista Mariel Zúñiga, en su programa En Concreto Contigo, Juna Kasuga, director de Creditaria, comentó que están en un proceso “Interesante”.

Nuestro proceso de diversificación tomó diferentes rutas y una de ellas es la geográfica empezamos colaborar mucho con la oficina en Madrid, porque antes parecía que eran entidades aparte, señaló Kasuga.

Hace tres años comenzamos con un trabajo intensivo para que España aprendiera mucho de lo que hemos avanzado en México, “no es prepotencia en todo el mundo Creditaría México es la joya de la corona”, afirmó.

“Les llevamos avances todos nuestros avances en mercadotecnia tecnología y han dado un salto cuántico también comenzamos a trabajar con el desarrollo de Creditaria Canadá”,

Apuntó que la idea de incursionar al mercado inmobiliario canadiense es para tomar las buenas practicas,.aplicarlas en otras áreas y ser un buen jugador en cualquier parte del mundo.

El director de Creditaria México señaló que la apertura de oficinas en Estados Unidos «están atorados» pero esperan abrir en 2026.

El directivo de Creditaria destacó que son referentes en el crédito hipotecario, ‘ pero también queremos movernos a hacer una empresa de soluciones financieras” y hace seis años iniciaron con créditos pyme y “ahorita estamos incorporando seguros de vida autos y este fondos de inversión”

El directivo destacó la importancia de tener una buena asesoría financiera como la que ofrece Creditaría porque te ayuda a identificar qué es lo que te permite vivir mejo.

Por ejemplo, a lo mejor en lugar de tener un crédito a plazo fijo, te conviene irte por un pago programado un pago creciente que así se llama en el en la industria donde tu mensualidad inicial es más baja que un pago fijo y esa diferencia pues te permite tener pues dinero adicional mes a mes, explicó

Estar regularizado tiene ventajas

Kasuga destacó que en el caso de los créditos a Pymes señalan que se enfrentan al reto de que se quiean ingresar al mercado formal, porque a veces estar en informalidad les reduce oportunidades.

“Te cierra el acceso a créditos mucho más económicos y cuando tienes una oportunidad de negocio lamentablemente no puedes acceder, porque no tienes tus históricos bien realizados.

Muchas veces gente la gente dice bueno güey Es que voy a pagar lo menos de impuesto y puede ser que tengas hasta cierto. Razón

Pero también tienes que estar consciente que primero tu empresa se mueve en una sociedad y tenemos que contribuir en el bienestar de la sociedad y esto se hace también vía pago de impuestos