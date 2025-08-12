México brilla en Europa: premios para artistas de Puerto Vallarta

El talento mexicano dejó huella en Francia durante la 14ª edición del Concurso Internacional de Esculturas en Paja y Heno, celebrado este verano en Les Verneys, hameau de Valloire Galibier, uno de los eventos artísticos al aire libre más importantes de Europa en su género.

La competencia reunió a 12 equipos internacionales que, a lo largo de casi seis días, transformaron materiales naturales como 600 kg de heno, 400 kg de paja, 75 metros de malla metálica, madera y arpillera en obras monumentales, algunas de hasta 6 metros de altura. Estas piezas permanecerán en exhibición al aire libre hasta la Fiesta de Todos los Santos.

En la categoría Série 10, México destacó con la participación de Francisco Calvillo y Carlos Miguel Ramírez Pereyra, quienes presentaron la obra Rêve de liberté (Sueño de libertad). Su propuesta cautivó tanto al jurado como al público, obteniendo tres importantes galardones:

Premio Público Joven (Prix jeune public)

(Prix jeune public) Premio del Público (Prix du public)

(Prix du public) Segundo Premio del Jurado (2ème prix du jury)

Francisco Calvillo, reconocido por sus esculturas de arena en el malecón de Puerto Vallarta desde 2008, y Carlos Miguel Ramírez, se distinguieron por su destreza artística y la energía positiva que transmitieron durante la competencia.

Este logro no solo reafirma el talento y la creatividad de los artistas mexicanos en competencias internacionales, sino que también consolida la presencia cultural de Puerto Vallarta en escenarios de alto nivel, proyectando su nombre a nivel mundial.