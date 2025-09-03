Al mes, 3 mil 300 personas otorgan su testamento: Colegio Notarios

El Colegio de Notarios de la Ciudad de México (CnCDMX) participa de manera ininterrumpida desde hace 22 años en la Campaña Septiembre Mes del Testamento, una iniciativa clave lanzada en 2003 por la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en colaboración con notarios de todo el país, incluyendo al Notariado CDMX, con el objetivo de promover la protección del patrimonio familiar a través del otorgamiento del testamento.

En este sentido, desde el Notariado de la Ciudad de México convencidos de la necesidad de fortalecer y consolidar la cultura testamentaria, lanzamos nuestra campaña 2025: “El Testamento: una tradición de amor”.

Con ella, buscamos fomentar que los capitalinos otorguen su testamento, a partir de la difusión de los beneficios que tiene este instrumento notarial, no sólo para determinar el destino de su patrimonio, sino para heredar tranquilidad a las familias.

«Las familias mexicanas heredamos con orgullo recetas, oficios, objetos y valores. Ahora, es momento de integrar un nuevo elemento a nuestras tradiciones: el Testamento, a través del cual aportamos tranquilidad a nuestro legado. Impulsamos que el testamento se convierta en una Tradición de amor, que permita preservar la tranquilidad, la armonía y la unión familiar”.

En este sentido, informamos que en la Ciudad de México entre 2021 y 2024, el total de testamentos otorgados fue de 158 mil 809, es decir, 3 mil 300 personas en promedio otorgan su testamento cada mes desde 2021, contribuyendo así a la cultura de la previsión.

Ello, es resultado del trabajo que se realiza de manera coordinada con las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, con quienes impulsamos diversos programas sociales para beneficiar a distintos sectores de la población.

Reconociendo que todavía queda mucho por hacer en la materia, ya que sólo 23% de los capitalinos cuentan con un testamento, desde el Colegio de Notarios de la Ciudad de México impulsamos que el testamento sea parte de las tradiciones familiares, que como un acto de responsabilidad y amor, garantiza que la voluntad del testador se cumpla, evitando conflictos o gastos generados por sucesiones intestamentarias, que pueden ser costosas económicamente para los seres queridos.

En este sentido, anunciamos que durante la Campaña Septiembre, Mes del Testamento 2025, el costo en la Ciudad de México será de 3 mil 800 pesos, que ya incluye el IVA y el costo por el aviso de otorgamiento de testamento.

Desde el Notariado de la Ciudad de México hacemos una invitación a la ciudadanía para que aproveche esta campaña y se una a otorgar su testamento como una tradición de amor.