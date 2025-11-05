Sigue caída de Inversión Fija Bruta por construcción, maquinaria y equipo

Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero Jesús Anacarsis López Flores subdirector de Análisis Económico Financiero, en Grupo Financiero Base señalan que el Indicador Mensual de la Formación Bruta de Capital Fijo (IMFBCF), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) señala que la inversión fija bruta al mes de agosto, mostró una contracción mensual de 2.70 por ciento.

Los analistas indican que es su mayor caída desde diciembre de 2024 y que a su interior, la inversión en maquinaria y equipo se contrajo 3.13 por ciento mensual, también su mayor caída desde diciembre de 2024, mientras que la inversión en construcción cayó 1.52 por ciento mensual, sumando tres meses consecutivos de retrocesos, ante caídas en la construcción residencial de 1.35 por ciento y no residencial de 2.08 por ciento.

En el acumulado del año hasta agosto, la inversión fija bruta muestra una caída de 6.79 por ciento, que solo ha sido superada en periodos iguales de: 1995 (-35.77 por ciento), 2001 (-6.93 por ciento), 2009 (-13.82 por ciento) y 2020 (-20.43 por ciento).

Los especialistas comentan que, a tasa anual, la inversión fija bruta muestra una contracción de 8.86 por ciento, sumando 12 meses consecutivos de caídas a tasa anual y siendo el mayor retroceso desde enero de 2021.

Agregan que históricamente no se han observado caídas mayores al 8.8 por ciento anual fuera de periodos de recesión, siendo las únicas fechas: enero – diciembre de 1995, abril-mayo de 2001, octubre de 2001, enero-noviembre de 2009 y febrero 2020 – enero 2021.

Al interior, la inversión en maquinaria y equipo se contrajo 10.45 por ciento anual, sumando 8 meses consecutivos de caídas, mientras que la inversión en construcción se contrajo 6.99 por ciento anual, sumando 12 meses consecutivos de caídas.

Destaca la inversión en construcción no residencial, con una caída de 18.48 por ciento anual, sumando 13 meses consecutivos de caídas y siendo el mayor retroceso desde agosto de 2020. Históricamente, solamente en dos periodos la inversión en construcción no residencial ha registrado caídas mayores: enero – diciembre de 1995 y abril – agosto de 2020.

Lo anterior refleja el impacto negativo de la incertidumbre por las reformas constitucionales en México aprobadas en la segunda mitad de 2024, en particular las reformas para eliminar organismos autónomos y la reforma del Poder Judicial.

A esto se suma la incertidumbre por la política comercial proteccionista de Donald Trump y las dudas sobre el futuro de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Otro factor clave de la caída de la inversión en construcción no residencial, es el menor gasto público en infraestructura física en el primer año de la administración actual.