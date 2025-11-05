Generan ahorros con herramientas digitales, IA y tarjetas de pago

En la 59.ª asamblea de la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) 2025, Visa presentó los resultados de su tercer Índice anual de Capital de Trabajo de Empresas en Crecimiento para América Latina, donde se destaca que las organizaciones de la región están aprovechando eficazmente herramientas digitales, inteligencia artificial y tarjetas de pago para generar ahorros sustanciales, transformando las incertidumbres económicas y la volatilidad del mercado en oportunidades estratégicas.

“Los líderes financieros de América Latina y el Caribe están redefiniendo la resiliencia, optimizando las soluciones de capital de trabajo para impulsar un crecimiento sostenible. Con inteligencia artificial y herramientas digitales de pago, están revolucionando las estrategias de capital de trabajo, liderando el futuro de la eficiencia empresarial con agilidad, innovación y rapidez, manteniéndose a la vanguardia en la economía actual”. dijo José Luis Gonzales, líder de Soluciones Comerciales de Visa para América Latina y el Caribe.

En un comunicado se detalla que con base en las respuestas de 1,457 directores financieros y tesoreros de 10 industrias y 23 países — incluidos Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú —, el Índice de Capital de Trabajo de Visa muestra cómo las organizaciones están navegando las condiciones empresariales y optimizando el capital de trabajo para lograr eficiencias y adaptarse a las tendencias cambiantes en las finanzas corporativas.

El Índice de Capital de Trabajo de Visa monitorea el comportamiento financiero de empresas medianas, definidas como aquellas con ingresos anuales entre 50 millones y 1,000 millones. La edición 2025-2026 se basa en encuestas realizadas a 1,457 directores financieros y tesoreros de 23 países y 10 segmentos industriales.

El Índice ofrece nuevas perspectivas sobre tendencias estratégicas, mejoras de eficiencia y los perfiles de comportamiento que están moldeando las finanzas corporativas, incluyendo el surgimiento de usuarios de capital de trabajo estratégicos y adaptables.

El Índice revela que empresas medianas (con ingresos entre 50 millones y 1,000 millones) en la región lograron ahorros significativos de 22.6 millones, superando el promedio global de $19 millones, lo que representa el 5 por ciento de sus ingresos, gracias al uso eficaz de soluciones de capital de trabajo.

Asimismo, el 53 por ciento de estas empresas está reinvirtiendo estos ahorros para agilizar los pagos a proveedores, mientras que el 62 por ciento está utilizando la inteligencia artificial para optimizar el capital de trabajo — la segunda tasa más alta a nivel mundial.

Otros hallazgos

Perspectiva positiva para soluciones de capital de trabajo: En América Latina, el 97 por ciento de las empresas encuestadas planea adoptar soluciones de capital de trabajo el próximo año, incluyendo un 37 por ciento que recurrirá a herramientas flexibles bajo demanda como tarjetas comerciales y virtuales.

Convirtiendo la volatilidad en una ventaja competitiva: El 27 por ciento de las empresas encuestadas utiliza soluciones primordialmente para inversiones estratégicas y mejoras, mientras que el 5 por ciento las utiliza de forma oportunista para aprovechar oportunidades de crecimiento inesperadas.

La IA aporta nueva visibilidad al flujo de caja: En América Latina, el 62 por ciento de las empresas que implementan inteligencia artificial la utilizan para mejorar las previsiones, automatizar tareas rutinarias y optimizar la integración con proveedores.

Capital de trabajo en acción: Las empresas en crecimiento de la región han integrado al 52 por ciento de sus proveedores en sistemas de pago, mientras que solo el 7 por ciento aún enfrenta necesidades de financiamiento impredecibles. Al agilizar los pagos, también han pagado el 41 por ciento de las facturas antes de lo previsto.

¿Qué buscan las empresas en crecimiento? Las empresas latinoamericanas en crecimiento desean soluciones de capital de trabajo rápidas, flexibles y a la medida. En la región, el 26 por ciento de las empresas señaló la gestión simplificada de cuentas como su principal demanda, mientras que el 18 por ciento busca herramientas de pronóstico e inteligencia artificial.

Alta adopción de soluciones: En la región, los sectores de agricultura (87 por ciento), viajes corporativos (85 por ciento), medios y tecnología (81 por ciento) y salud (80 por ciento) lideran la adopción de soluciones de capital de trabajo.

Llevando la eficiencia a nuevos niveles: Las puntuaciones del índice en América Latina aumentaron de 54 a 57 en 2025, con avances en todas las industrias excepto medios y tecnología. Estas mejoras se atribuyen a una reducción del 60 por ciento en la incertidumbre del flujo de caja y a un aumento del 20 por ciento en la integración de pagos a proveedores.

Motivaciones para usar tarjetas comerciales: El 46 por ciento de las empresas encuestadas acepta tarjetas comerciales para liquidaciones más rápidas, seguido de una mejor información de transacciones (36 por ciento), menor dependencia de procesos manuales (35 por ciento) y acceso a reembolsos y recompensas (34 por ciento) como principales motivaciones para pagar con tarjetas.

Acerca del Índice

