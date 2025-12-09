Aztlan presenta ETF inéditos y un oráculo de inversión basado en IA

inversión

Aztlan Equity Management, gestora global de fondos listados en Bolsa, anunció en la Bolsa Mexicana de Valores el lanzamiento de cuatro nuevos ETFs, los cuales se listarán a inicios de 2026 en la Bolsa de Valores de Londres (LSE) y posteriormente llegarán al mercado mexicano a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). Con esta expansión, la firma impulsa una nueva generación de vehículos diseñados para inversionistas que buscan estrategias sofisticadas, técnicas y basadas en reglas.

Actualmente, Aztlan administra más de 750 millones de dólares, consolidándose como una gestora boutique global con ADN mexicano y especialización en modelos robustos, disciplina institucional y procesos centrados en largo plazo.

Cuatro nuevos ETFs para inversionistas con visión global

Aztlan presentó cuatro nuevos instrumentos, entre ellos dos estrategias inéditas en el mercado:

1. Large Caps Globales

Estrategia concentrada y basada en reglas, con coberturas sistemáticas para mitigar volatilidad en mercados internacionales.

2. Renta Fija Dolarizada

ETF que combina bonos soberanos y corporativos en dólares, diseñado para inversionistas que buscan estabilidad en monedas fuertes.

3. Renta Fija en Pesos

Inspirado en referentes como AGG o SHV en Estados Unidos, replica esa lógica aplicada al mercado mexicano. Será clave para inversionistas locales y extranjeros que buscan deuda en MXN con metodología estandarizada.

4. Sector Salud Global

Un ETF no genérico, construido con un modelo de selección basado en reglas que identifica a las compañías con mayor potencial dentro de un sector altamente innovador, especialmente en Estados Unidos.

Estos productos se suman a los ETFs ya existentes de la firma:

, primer ETF long-only de renta variable de selección concentrada, nominado en los “ETF Awards”. NRSH, la primera estrategia enfocada en la tendencia estructural del nearshoring en Norteamérica, única al combinar acciones de México, Estados Unidos y Canadá.

Presentan “Munguerize”, el oráculo de IA inspirado en cinco grandes inversores

En el marco del Aztlan Week, la firma presentó Munguerize, una plataforma de inteligencia artificial creada para fortalecer el proceso del comité de inversiones. Esta herramienta replica el pensamiento de cinco de las figuras más influyentes en la historia del análisis financiero: Charlie Munger, Warren Buffett, Seth Klarman, Peter Lynch y Jim Simons.

“Nuestro objetivo es poner a disposición de los inversionistas herramientas institucionales de clase mundial, combinando tecnología, datos y la filosofía de inversión que ha demostrado resultados durante décadas”, señaló Alejandro H. Garza Salazar, director de inversiones y fundador de Aztlan Equity Management.

Garza Salazar explicó que la plataforma no busca sustituir la toma de decisiones humanas, sino elevar el estándar del análisis cuantitativo y cualitativo para construir estrategias más resilientes.

“La incorporación de agentes artificiales que emulan la lógica de grandes inversores fortalece nuestras discusiones y aumenta la convicción detrás de cada portafolio”, añadió.

Una gestora global con identidad mexicana

Fundada en 2016, Aztlan Equity Management opera como una gestora boutique con sede en Monterrey y presencia en Estados Unidos y Europa. Atiende principalmente a clientes institucionales —fondos de inversión, fondos de pensiones y family offices— mediante estrategias disciplinadas, modelos propios y un enfoque de largo plazo que combina arte, ciencia y rigor técnico.