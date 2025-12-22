Covalto fondea proyectos inmobiliarios en EU

Covalto, y Valfort USA, empresa especializada en bienes raíces con operaciones en México y EE.UU., anunciaron hoy un financiamiento para fondear proyectos inmobiliarios por un valor conjunto de 5 millones de dólares.

Los recursos, que serán aportados a partes iguales entre Covalto y Valfort USA, permitirán al banco mexicano incursionar en el dinámico sector inmobiliario estadounidense en proyectos donde además podrá probar su experiencia como administrador.

“Celebramos una nueva colocación en Estados Unidos, junto a Valfort. Este paso representa un avance importante en nuestra estrategia de acompañar proyectos en mercados internacionales y seguir ampliando nuestro alcance fuera de América Latina”, expresó Allan Apoj, Co CEO de COVALTO.

La firma de este crédito representa la entrada de Covalto el mercado estadounidense de la mano de Valfort, una empresa cuyos socios han invertido o desarrollado 24 proyectos que representan 5,300 viviendas en renta y más de 1,000 millones de dólares en activos.

El proyecto consiste en un exclusivo desarrollo residencial en Vail, Colorado, uno de los destinos de montaña más prestigiosos de Estados Unidos. Concebido para atender la creciente demanda de viviendas de alta gama en la zona, el proyecto combina una ubicación privilegiada, diseño arquitectónico de primer nivel y una propuesta de valor orientada a residentes y visitantes que buscan experiencias únicas en un entorno natural excepciona

Con un enfoque en calidad, sostenibilidad y funcionalidad, este nuevo desarrollo aspira a convertirse en un referente inmobiliario dentro de uno de los mercados más dinámicos y sofisticados del país.

En México, Covalto, el banco mexicano enfocado en el desarrollo de pequeñas y medianas empresas, ha logrado posicionarse en poco tiempo en un referente de la banca enfocada en pymes gracias al uso de herramientas tecnológicas, derribando así barreras burocráticas que inhibían a las pymes

En los últimos dos años, Banco Covalto ha logrado colocar 9 mil 544 millones de pesos, principalmente entre pequeñas y medianas empresas. La institución espera superar estas métricas para 2026.

“Seguimos comprometidos con impulsar iniciativas sólidas, con visión de largo plazo y respaldadas por equipos experimentados que buscan desarrollar proyectos de alto impacto en mercados estratégicos”, señaló Apoj.