Consumo con tendencia de recuperación e inversión con debilidad preocupante.

Arturo Vieyra Economista en jefe y Eduardo Valle, economista en Grupo Coppel, señalan que el consumo registró un avance mensual nulo en septiembre; sin embargo, destaca el ajuste al alza que el INEGI realizó para la estimación de agosto; mientras que la inversión fija bruta retrocedió 0.3 por ciento mensual, con un comportamiento contrastante entre la construcción (-1.5 por ciento) y la maquinaria y equipo (+1.9 por ciento).

Consumo

Los especialistas detallan que, en términos anuales, el crecimiento se ubicó en 2.1 por ciento desde 1.5 por ciento el mes previo, lo que confirma una tendencia de recuperación moderada, apoyada en parte por una base de comparación más baja.

Agregan que el resultado de septiembre estuvo prácticamente en línea con la estimación oportuna mensual (0.1 por ciento) y coincide con lo anticipado a partir de las ventas minoristas publicadas recientemente por el INEGI. No obstante, en comparación anual, el dato superó de manera significativa la estimación oportuna (1.3 por ciento).

De esta forma, se mantiene una ligera tendencia de recuperación, ya que tras caídas acumuladas cercanas al 1.5 por ciento al inicio del año, el indicador muestra ya un crecimiento marginal en septiembre.

Su proyección de crecimiento anual la mantienen en 0.5 por ciento para el cierre del año, lo que supone un mayor dinamismo en el último trimestre, asociado a un posible impulso del gasto público, el aumento del salario real y la continuidad del ciclo de recorte de tasas de interés.

El consumo de bienes importados recuperó dinamismo en septiembre, impulsado por la relativa fortaleza del peso durante el mes. La estabilidad cambiaria observada en octubre y noviembre sugiere que el avance en las compras al exterior podría mantenerse en los próximos meses.

Inversión.

En términos anuales, el deterioro es más profundo y generalizado, con una caída de 8.4 por ciento y un retroceso acumulado de 7.3 por ciento al cierre del tercer trimestre.

Los resultados mensuales son mixtos, porque respecto a agosto, se observó un repunte en la compra de maquinaria y equipo, principalmente de origen importado, beneficiado por la fortaleza cambiaria, aunque sus niveles aún se mantienen por debajo de los registrados un año antes.

En contraste, la construcción continúa mostrando afectaciones significativas, tanto en su comparación mensual como anual. Hasta septiembre, acumula una caída de 6.5 por ciento, y solo el segmento residencial mantiene un desempeño positivo en lo que va del año.

Prevén una caída de al menos 5.0 por ciento en la inversión para 2025, por las bajas expectativas de crecimiento en un entorno de elevada incertidumbre siguen afectando de manera significativa las decisiones de inversión, profundizando un escenario ya negativo, con ello romper este ciclo constituye uno de los principales retos para la política pública.

Esperan un impulso más decidido en 2026, apoyado por un presupuesto más holgado y una postura monetaria menos restrictiva.