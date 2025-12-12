Topaz gana el Global Fintech Innovation Award 2025

Conéctate con nosotros

Bancos

La modernización del core bancario se ha convertido en uno de los desafíos estratégicos más relevantes para las instituciones financieras. Actualizar el sistema central implica redefinir procesos, operación y cultura organizacional. Con este reto en mente, el Nuevo Banco del Chaco S.A., en Argentina, emprendió una transformación digital integral de la mano de Topaz, líder en soluciones tecnológicas para el sistema financiero.

El proyecto fue reconocido con el premio Best-in-Class Core Banking Platform – Universal Banks en los Global FinTech Innovation Awards 2025, otorgados por IBS Intelligence, una de las firmas de análisis más influyentes del ecosistema financiero. El galardón destaca uno de los procesos de modernización tecnológica más relevantes en la banca provincial de América Latina y confirma el papel estratégico de Topaz Core Banking como plataforma habilitadora de una transformación profunda, segura y sustentada en cumplimiento normativo.

Renovar “el corazón” para hacer latir un nuevo banco

Cuando inició este proyecto en 2019, el Nuevo Banco del Chaco operaba con una infraestructura limitada, procesos manuales y baja disponibilidad, lo que impedía expandir su oferta, operar 24/7 y brindar una experiencia digital integral.

Con Topaz Core Banking, la institución ejecutó una modernización completa de su arquitectura tecnológica sin afectar la atención al público. En paralelo, implementó la solución de gestión de sueldos, garantizando el pago puntual a trabajadores del sector público y privado, y migró hacia un sistema totalmente digital, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.

Los resultados fueron transformadores:

  • Disponibilidad total de productos y servicios desde cualquier canal.
  • Automatización de procesos críticos, reduciendo tiempos operativos.
  • Mayor eficiencia en toda la operación bancaria.
  • Un cambio cultural profundo, consolidando un banco más ágil, proactivo y centrado en las personas.

Hacia la banca del futuro

Tras este avance, el Nuevo Banco del Chaco proyecta una segunda fase orientada a profundizar la automatización, integrar inteligencia artificial y avanzar hacia un modelo de banca abierta y colaborativa, donde la innovación tecnológica se una con la cercanía territorial que caracteriza a la institución.

Los Global FinTech Innovation Awards celebran en 2025 su séptima edición con más de 600 postulaciones de más de 50 países. Los proyectos finalistas fueron evaluados por criterios como complejidad, impacto en el negocio, innovación, gobernanza y capacidad de replicación.

