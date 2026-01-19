Santander impulsa inversión turística ante el reto de 2026

México enfrenta una oportunidad histórica en 2026 para consolidarse como un destino turístico de alcance global, lo que hace indispensable fortalecer la inversión, el desarrollo del sector y la coordinación institucional, con el respaldo del financiamiento privado. Así se concluyó durante el foro “Conexiones que inspiran el futuro del turismo”, organizado por Banco Santander México en Madrid, previo al inicio de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).

El encuentro reunió a líderes empresariales, gobernadores, autoridades y tomadores de decisión de México y España, con el objetivo de fortalecer alianzas público-privadas, impulsar la inversión y delinear nuevas oportunidades de crecimiento para la industria turística.

Durante la inauguración del foro, realizada en el Palacio de Linares, Felipe García Asencio, Director General de Santander México, destacó que 2026 representa una “oportunidad histórica para mostrar al mundo la capacidad organizativa del país, su infraestructura y hospitalidad, pero también para detonar inversiones y proyectos de largo plazo en turismo, movilidad, servicios y desarrollo urbano”.

En este contexto, Santander México se posiciona como un facilitador clave para el sector turístico. García Asencio detalló que, tan solo en el sureste del país, el banco ha participado en el financiamiento de 20 proyectos turísticos por un monto aproximado de 2,700 millones de dólares, equivalentes a cerca de 28 mil cuartos de hotel. Asimismo, subrayó que la institución mantendrá su cartera abierta para impulsar al sector en un año decisivo.

El directivo añadió que la prioridad de Santander México es ofrecer un impulso integral al turismo, así como a los proyectos que lo sostienen, como aerolíneas, infraestructura aeroportuaria y carretera, además de acompañar a las PyMEs del ramo y promover el financiamiento sostenible para un crecimiento responsable.

Durante el encuentro, Sebastián Ramírez, Director General del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), destacó la relevancia de las alianzas público-privadas como motor para fortalecer el turismo en México. Por su parte, el embajador de México en España, Quirino Ordaz, expuso la perspectiva y el interés de España en el desarrollo turístico y económico del país.

A su vez, Ignacio Juliá, CEO de Santander España, subrayó la creciente relación bilateral y señaló que, desde Santander España, se apoyó el establecimiento de más de 100 empresas españolas en México durante 2025 y alrededor de 360 en los últimos tres años. De manera paralela, Santander México ha acompañado la llegada a España de cerca de 30 empresas mexicanas en ese mismo periodo.

El panel “Modelo Mexicano de Desarrollo Turístico” contó con la participación de Juan Pablo de Botton, Secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; José Antonio Chapur, Presidente de Grupo Palace; Joan Trian Riu, Consejero Directivo y Director Ejecutivo de Operaciones para América de RIU Hotels & Resorts; y Bernardo Cueto, Secretario de Turismo de Quintana Roo y Presidente de ASETUR. En este espacio se destacaron las oportunidades que enfrenta México y la capacidad de la iniciativa privada para aprovecharlas.

En la mesa “Fútbol y Turismo: Estrategia para recibir al mundo en 2026”, participaron Mara Lezama, Gobernadora de Quintana Roo; Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco; Maricarmen Martínez, Secretaria de Turismo de Nuevo León; y Alejandra Frausto, Secretaria de Turismo de la Ciudad de México. En el diálogo se analizó la coyuntura que ofrecerá el Mundial de Fútbol 2026 —del cual México será una de las sedes— para fortalecer el turismo y proyectar al país a nivel internacional.

Finalmente, el panel “Hospitalidad entre México y España” abordó la relación histórica entre ambos países y el potencial de inversión que representa la actividad turística bilateral. Participaron Mauricio Kuri, Gobernador de Querétaro; Simón Pedro Barceló, Copresidente del Consejo de Administración de Barceló Corporación Empresarial; y Jorge Paoli, Director de Diestra Hoteles y Presidente de ANCH.

A lo largo de las distintas conversaciones se subrayó la importancia de consolidar una visión de largo plazo, basada en la colaboración entre los sectores público y privado, que permita fortalecer al turismo como motor de crecimiento económico, desarrollo regional y generación de empleo.

El encuentro posicionó a Santander como un actor estratégico en la articulación de soluciones financieras, el diálogo institucional y la promoción de una visión de largo plazo, en un momento en el que el turismo se consolida como uno de los sectores más dinámicos de la economía mexicana y un eje clave de la relación económica entre México y España.