OXXO corresponsal de Banorte

Grupo Financiero Banorte y OXXO anunciaron la incorporación de más de 24 mil tiendas OXXO a la red de corresponsalías del banco, contribuyendo a la inclusión financiera de las personas en todo el país. De esta forma, Banorte amplia significativamente su cobertura, alcanzando más de 44 mil puntos de atención, lo que permitirá atender y acompañar a un mayor número de clientes a nivel nacional.

“En OXXO trabajamos para facilitar la vida de nuestros clientes. Esta colaboración con Banorte nos permite acercar servicios financieros confiables y accesibles a miles de comunidades, ampliando las alternativas que nuestros clientes tienen para realizar sus transacciones diarias”.

“Estamos orgullOXXOs de integrar a Banorte a nuestra red de corresponsalías, reforzando nuestro compromiso con la inclusión financiera en nuestro país» afirmó Eduardo Velasco Garza, director de Servicios OXXO.

A través de las tiendas OXXO, ahora los clientes de Banorte tendrán los servicios de corresponsalías como depósitos a cuentas Banorte y pagos de tarjetas de crédito con horarios extendidos, incluyendo fines de semana, en todo el país.

Esta ampliación de la red complementa la oferta digital de Banorte, disponible a través de su App y portal web y reafirma el compromiso conjunto de Banorte y OXXO por seguir promoviendo la inclusión financiera en el país y así acercar servicios bancarios accesibles, eficientes y confiables a millones de mexicanos

“Este acuerdo con OXXO nos permite estar presente donde y cuando el cliente lo necesite, tanto en canales físicos como digitales, acercando soluciones y productos financieros a los mexicanos para acompañarlos en sus metas económicas”, destacó Mario Barraza, director general de la Banca Comercial.