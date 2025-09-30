Operación de compra no afecta calificaciones de Banamex

La calificadora Fitch Ratings, señaló que las calificaciones de Banco Nacional de México, S.A, integrante del Grupo Financiero Banamex (Banamex), de BBB+, Perspectiva Negativa, permanece sin cambios tras el anuncio de un acuerdo de venta parcial de participación accionaria por parte de su matriz Citigroup Inc. (Citi).

En un comunicado recuerda que el 24 de septiembre de 2025, Citi anunció que una empresa propiedad de Fernando Chico Pardo y miembros de su familia acordó adquirir 25 por ciento de Grupo Financiero Banamex, la compañía tenedora local de Banamex, por un monto de venta estimado en 2,300 millones de dólares al momento del acuerdo.

La transacción está sujeta a la aprobación de los reguladores mexicanos y se espera que se complete en la segunda mitad de 2026.

También indica que se espera que Citi siga siendo el accionista mayoritario, ya que mantendría 75 por ciento de las acciones ordinarias.

De esta forma, Fitch considera que Citi continuaría apoyando al banco en caso de requerirlo, dado que continuaría siendo de su propiedad en gran medida. Esto se refleja en la calificación de soporte de accionistas (SSR; shareholder support rating) de Banamex de ‘bbb+’, dos escalones por debajo de la calificación de Citi y considera el rol estratégico reducido del banco para su matriz.

Agrega que Citi también continúa preparando la oferta pública inicial (OPI) planificada de Banamex, la cual depende de aprobaciones regulatorias y de las condiciones del mercado. Esto forma parte de los planes de desinversión de Citi en sus negocios de banca minorista.

La posible reducción, a mediano plazo, en la importancia estratégica de Banamex para Citi se refleja en la Perspectiva Negativa sobre la calificación internacional (IDR; issuer default rating) del banco.

Tras la escisión de los negocios corporativos e institucionales de Citi, Banamex exhibe un perfil crediticio individual sólido reflejado en su calificación de viabilidad (VR; viability rating) de ‘bbb-’.

El banco tiene una posición robusta de mercado en banca minorista, préstamos de consumo y depósitos a la vista, junto con un crecimiento fuerte de negocio; sin embargo, el banco enfrenta riesgos a la baja de estrategia de negocio y operacionales en el mediano plazo debido a desafíos de ejecución y consolidación.