Moody’s ratifica calificaciones depósitos Banamex y cambia perspectiva a negativa

Moody’s Ratings (Moody’s) informó que ha afirmado todas las calificaciones y evaluaciones asignadas a Banco Nacional de México, S.A. (Banamex), incluyendo las calificaciones de depósitos en moneda local y extranjera de largo y corto plazo Baa1/P-2, así como la evaluación crediticia de línea base (BCA) baa2 y la BCA ajustada baa1.

También se afirmaron las Evaluaciones de Riesgo de Contraparte (CRA) de largo y corto plazo de Banamex de A3(cr)/P-2(cr) y las Calificaciones de Riesgo de Contraparte de largo y corto plazo en moneda local y extranjera de Baa1/P-2.

Agrega que la perspectiva de las calificaciones de los depósitos a largo plazo cambió de estable a negativa.

JUSTIFICACIÓN AFIRMACIÓN CALIFICACIÓN DE baa2 BCA

La afirmación de las calificaciones y evaluaciones de Banamex reconoce su sólida franquicia de préstamos minoristas en México y su gran base de depósitos básicos, lo que proporciona al banco una estructura de financiamiento barata y estable y una generación de ganancias resistente.

Con una cartera centrada principalmente en productos de financiamiento al consumo, el perfil de riesgo de activos de Banamex sigue siendo superior al de sus pares en México, respaldado por una amplia cobertura de reservas para pérdidas crediticias y una sólida capitalización.

En junio de 2025, los créditos problemáticos de Banamex se ubicaron en 2.8 por ciento de los créditos brutos, frente al 2.1 por ciento de un año antes, en línea con la nueva estructura del banco, concentrada en 50 por ciento en productos de consumo. Este deterioro de los riesgos de los activos refleja una cartera más arriesgada, en comparación con su combinación anterior, pero con un negocio de mayor rendimiento.

Los préstamos hipotecarios representaron el 16 por ciento del total de préstamos en junio de 2025, mientras que los préstamos comerciales representaron el 34 por ciento, en gran parte relacionados con pequeñas y medianas empresas.

El banco mantiene una sólida cobertura de reservas para pérdidas crediticias que alcanza 1,9 veces los préstamos problemáticos y el 5,4 por ciento de los préstamos brutos en junio de 2025.

En términos de rentabilidad, Banamex reportó una alta utilidad neta a activos bancarios tangibles de 1.4 por ciento en junio de 2025, apoyada en sus operaciones de banca minorista de alto rendimiento. El margen de interés neto, del 10 por ciento en junio de 2025, continuó beneficiándose del amplio acceso del banco a la financiación de depósitos básicos, lo que se traduce en menores costes de financiación, en comparación con sus homólogos en México.

Los depósitos básicos representaron el 67 por ciento de los activos totales en junio de 2025. Sin embargo, la rentabilidad del banco se mantuvo por debajo del índice reportado por los siete bancos más grandes de México (2.1 por ciento en junio de 2025), como resultado de los altos costos operativos relacionados con la cuarta red de sucursales más grande de la industria, así como el aumento de los costos de provisión que resultan de las grandes necesidades de cancelación en su cartera de préstamos al consumo.

Las provisiones para préstamos incobrables aumentaron un 35 por ciento entre junio de 2024 y junio de 2025.

Tras la segregación de sus negocios de banca minorista y mayorista concluida en diciembre de 2024, la capitalización regulatoria de Banamex se mantuvo sólida en 21 por ciento en junio de 2025, aproximadamente 200 puntos base por encima del mínimo regulatorio y los requisitos de Capacidad Total de Absorción de Pérdidas (TLAC) para 2025.

La absorción de pérdidas del banco se ve reforzada por una emisión de acciones preferentes elegibles para el tratamiento de Nivel 1 Adicional, equivalente al 3,2 por ciento de los activos ponderados por riesgo en junio de 2025.

Para las calificaciones de depósitos de largo plazo de Baa1, nuestro análisis de pérdidas en caso de quiebra (LGF) indica que los depósitos junior de Banamex tienen una absorción de pérdidas moderada proporcionada por las acciones preferentes del banco y el volumen de depósito.

Esto da como resultado que no haya un aumento adicional del BCA ajustado baa1 del banco para las calificaciones de depósitos a largo plazo de Banamex.

LA PERSPECTIVA CAMBIÓ A NEGATIVA

El cambio de perspectiva a negativo sigue al anuncio de Citigroup Inc. (A3 estable) el 24 de septiembre de 2025 de un acuerdo para vender el 25 por ciento de Banamex a CHPAF Holdings S.A.P.I. de C.V., una empresa propiedad total del empresario mexicano Fernando Chico Pardo y su familia inmediata.

Esta transacción inicia la desinversión total de Banamex por parte de Citigroup, planeada desde hace mucho tiempo. Se espera que la participación restante del 75 por ciento se venda a través de ofertas de acciones posteriores, comenzando con una oferta pública inicial anticipada dentro de los próximos 12 a 18 meses, sujeto a las condiciones del mercado y las aprobaciones regulatorias en México y los EE. UU.

Las calificaciones de Banamex actualmente reflejan un nivel de aumento basado en nuestra suposición de una probabilidad moderada de apoyo de Citigroup. A medida que la propiedad de Citigroup disminuye, particularmente una vez que se convierte en accionista minoritario, creemos que la probabilidad de apoyo en tiempos de estrés disminuirá aún más.

La perspectiva negativa también refleja la perspectiva negativa sobre el Gobierno de México (Baa2 negativo). Actualmente incorporamos un nivel moderado de apoyo gubernamental a Banamex, dada su importante participación de mercado en depósitos y préstamos al consumo.

El BCA ajustado de baa1 asignado a Banamex incorpora la evaluación modificada del soporte de afiliados.

La solidez financiera independiente de Citigroup se exhibe en el BCA baa1 de su subsidiaria más importante, Citibank, N.A. (depósitos Aa3 / deuda senior no garantizada Aa3 estable, BCA baa1).