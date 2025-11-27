Financiarán a empresas vinculadas a España

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) y Banco Sabadell México suscribieron un nuevo acuerdo de colaboración, con un importe de 70 millones de dólares, lo que permitirá dar continuidad a esta relación y proporcionar impulso económico a los proyectos e inversiones de las empresas con interés español que mantienen actividad en México

En un comunicado se detalla que los préstamos que se concedan podrán financiarse también en moneda local, tanto para inversión como para liquidez y se manifiesta que se realiza en el marco de la Línea ICO Canal Internacional y que se trata del cuarto acuerdo alcanzado en estos términos entre ambas entidades en los últimos seis años.

Proyectos orientados a la transición verde y digital

El acuerdo fomenta el apoyo financiero a proyectos con un componente de sostenibilidad, de acuerdo con el papel que desempeña el Instituto a nivel europeo como promotor de las finanzas sostenibles y en cumplimiento de los objetivos de política económica del Instituto prevista en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España.

Hasta el momento, más del 32 por ciento de la financiación otorgada por el ICO a Sabadell México cumple con los parámetros de proyectos sostenibles, gracias a su contribución en la mitigación del cambio climático.

Además, el ICO canalizará recursos financieros para promoción de la digitalización de las empresas objetivo y apoyará iniciativas tecnológicas como uno de los principales vectores para promover la competitividad, la innovación, el crecimiento económico sostenible y la generación de empleo. Con ello, el ICO mantiene su respaldo al Plan de Digitalización de las pymes 2021-2025.

ICO – Sabadell: una relación afianzada en el tiempo

Hasta la fecha, ICO y Banco Sabadell México han suscrito cuatro acuerdos de financiación, lo que afianza la colaboración público-privada entre ambas entidades y refuerza el apoyo financiero a la empresa vinculada con España en la República Mexicana.

A través de los tres acuerdos previos enmarcados también en la Línea ICO Canal Internacional, se han financiado un total de 50 proyectos pertenecientes a diferentes sectores de actividad: producción/distribución energía eléctrica, gas y agua, hostelería, construcción, transporte y almacenamiento, industria de la alimentación, comunicaciones y actividades artísticas y otras industrias manufactureras.

Este acuerdo es el noveno que alcanza el ICO con el Grupo Sabadell, ambas entidades guardan una estrecha relación en virtud de la Línea Canal Internacional que ha propiciado la firma de acuerdos con otras entidades del grupo, como Sabadell Miami y Sabadell Casablanca, lo que potencia el apoyo a la empresa con interés español en países de la región LATAM, EEUU y Marruecos.