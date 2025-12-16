BMV tiene dinámica diferente para ser promotor del mercado bursátil

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está trabajando para ser una empresa moderna, enfocada en un mercado distinto, y que pase de ser un intermediario forzoso para las emisiones, un poco burocrático y un poco sin responsabilidad, a ser un promotor de mercado bursátil, declaró Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

“Hace, ya un tiempo en el Consejo pensábamos que en la bolsa necesitaba un cambio de enfoque, un cambio de misión, un mercado moderno que se acerque y ayude a sus clientes, a fin de facilitarle la emisión e inversión de valores”.

“Desde la visión de sus accionistas, se busca ser un grupo que quiere ser más moderno y que haga cosas distintas para un México más moderno, este cambio está trayendo una dinámica diferente, hay una mezcla entre mucha tradición, cultura y conocimiento de parte de sus miembros y los miembros del Comité de dirección, con sangre fresca, con otra visión y con otros objetivos”, explicó el directivo.

En la comida de fin de año con periodistas señaló que pese a la coyuntura que se tiene, ha sido un año bueno para el mercado bursátil, además de que se cristalizaron proyectos que llevaban mucho tiempo trabajándose, como es la nueva ley en el mercado de valores, el mercado electrónico de bonos, se realizó la implementación de soluciones de nube y ciberseguridad, una estrategia de modernización de infraestructura y adopción de nuevas tecnologías, además de que se está afinando la Contraparte Central de Deuda (CCD), que será un hito para que el mercado bursátil crezca en una forma importante.

De acuerdo a la información proporcionada, el rendimiento del Índice de Precio y Cotizaciones del mercado accionario hasta el 11 de diciembre fue de 25 por ciento en pesos o 41 por ciento en dólares, con un valor operado promedio diario en México 21,356 mdp.

En relación al financiamiento de la BMV, a través de instrumentos de deuda representó el 84 por ciento del total, al colocar 1,374 emisiones de corto plazo, por un monto de 358,519 millones de pesos (mdp), un aumento del 19 por ciento; además de 94 emisiones largo plazo por 273,491 millones, una disminución del 5 por ciento.

Asimismo, el financiamiento a través del mercado de capitales personificó el 16 por ciento del total, en el cual AERO y ESENTIA realizaron ofertas mixtas globales por 5,882 mdp y 11,592 mdp, FIEMEX listó una Fibra E por 84,963 mdp, NEXT una oferta primaria global y follow on por un total de 15,342 mdp y PROMECAP listó certificados bursátiles fiduciarios por 681 mdp.

En el caso de warrants, existieron 1,075 emisiones por 67,707 mdp hasta noviembre de 2025 y se estiman 50 emisiones por 3,000 mdp para diciembre; mientras que en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) se listaron199 valores extranjeros listados y 92 ETFs, además de 8 ETFs verdes de Amundi, AXA y WisdomTree.

En el Financiamiento Sostenible, se tienen 36 bonos temáticos colocados desde 2016, totalizando 463 mil mdp, 56 Sustentables, 37 Vinculados, 25 Verdes, 17 Sociales, y un Azul. En 2025 se listaron: bonos sustentables de AMX, CFE, MEDICA SUR y BANOBRAS por un total de 49,299 mdp; bonos vinculados de FUNO por un total de 12,700 mdp; bonos sociales de BBVA y FEFA por un total de 10,496 mdp; y bono verde de CMPC por un total de 2,500 mdp.

En el Mercado Mexicano de Derivados (MexDer), el futuro del dólar tuvo casi 500 millones de dólares operados en promedio diario, un incremento del 60 por ciento del volumen del año anterior y más de 10,200 millones de dólares de posiciones abiertas.

Los Swaps TIIE 28 y TIIE de Fondeo, se operaron 4,000 mdp en promedio diario, esto es 20 por ciento mayor al año anterior, las posiciones abiertas están por arriba de 1.3 billones de pesos.

Los futuros del S&P/BMV IPC, los volúmenes de operación han descendido 15 por ciento derivado de la baja participación de clientes institucionales y extranjeros principalmente; sin embargo, el Interés Abierto aumento 10 por ciento para situarse alrededor de los 10,000 mdp.