Banamex reabre dos sucursales en Poza Rica, Veracruz

Banamex informó que ya reabrió las siguientes dos sucursales en el municipio de Poza Rica, Veracruz:

Sucursal 213 Poza Rica: Av. 2 Norte, Col. Obrera, C.P. 93260, Poza Rica, Veracruz.

Sucursal 889 Palmas, Poza Rica: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 1610, Col. Fraccionamiento Palmas, C.P. 93230, Poza Rica, Veracruz.

En un comunicado indica que continuará informando sobre el restablecimiento del servicio en las sucursales 4313, ubicada en Plaza Cristal, Poza Rica, Veracruz, y la número 4812, localizada en Álamo, Veracruz, que aún continúan carradas debido a las condiciones que dejaron las recientes lluvias.

Para lo cual continúan trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, priorizando en todo momento la seguridad de sus clientes y colaboradores.

Asimismo, confirma que todas las sucursales ubicadas en el estado de Puebla operan con normalidad, ofreciendo servicio de 9:00 am a 4:00 pm.

