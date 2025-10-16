Banamex reabre dos sucursales en Poza Rica, Veracruz

Conéctate con nosotros

Bancos

Banamex informó que ya reabrió las siguientes dos sucursales en el municipio de Poza Rica, Veracruz:

Sucursal 213 Poza Rica: Av. 2 Norte, Col. Obrera, C.P. 93260, Poza Rica, Veracruz.

Sucursal 889 Palmas, Poza Rica: Blvd. Adolfo Ruiz Cortines 1610, Col. Fraccionamiento Palmas, C.P. 93230, Poza Rica, Veracruz.

En un comunicado indica que continuará informando sobre el restablecimiento del servicio en las sucursales 4313, ubicada en Plaza Cristal, Poza Rica, Veracruz, y la número 4812, localizada en Álamo, Veracruz, que aún continúan carradas debido a las condiciones que dejaron las recientes lluvias.

Para lo cual continúan trabajando para restablecer el servicio lo antes posible, priorizando en todo momento la seguridad de sus clientes y colaboradores.

Asimismo, confirma que todas las sucursales ubicadas en el estado de Puebla operan con normalidad, ofreciendo servicio de 9:00 am a 4:00 pm.

Te puede interesar: Banamex rebasa su meta de financiamiento ambiental y promueve normas de sostenibilidad

Banamex: Banco Nacional de México, es una institución bancaria mexicana con una larga historia, fundada en 1884. Originalmente un banco privado, fue nacionalizado en 1982 y luego reprivatizado en 1991. Actualmente, opera como parte de Citibanamex, una subsidiaria del gigante financiero global Citigroup. 

