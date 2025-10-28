Apoyan a poblaciones afectadas por inundaciones de Veracruz y Puebla

Fundación Banorte realizó acciones para apoyar a las familias afectadas por las recientes lluvias en los estados de Veracruz, Puebla e Hidalgo, para lo cual destinó 2.4 millones de pesos en despensas e inicia un programa adicional de recaudación de fondos para la reconstrucción de vivienda.

“En Fundación Banorte tenemos el compromiso de estar presentes cuando México más nos necesita. Sabemos que la solidaridad nos hace más fuertes y que cada acción cuenta para que las familias se recuperen y salgan adelante. Con nuestros aliados, llevamos ayuda y esperanza”, afirmó Carlos Hank González, Presidente de Fundación Banorte.

En un comunicado se indica que los apoyos se canalizaron a comunidades de Ledezma y Nicolás Flores en Hidalgo; Álamo, Huayacocotla, Poza Rica y Tuxpan en Veracruz, así como en Cuetzalan del Progreso y Xicotepec en Puebla.

Los apoyos se distribuyeron gracias a las alianzas con las organizaciones Concentrarte, World Vision, Origen, Save the Children y AMA Banco de Alimentos y beneficiaron a 3,077 familias mediante la entrega de despensas, kits de limpieza, higiene y cobertores.

Además de las despensas y la recaudación de fondos, Banorte envió a la ciudad de Poza Rica una unidad móvil para que la población realice retiros de efectivo, consultas de saldos, pagos de servicios y compras de tiempo aire.

Agrega que quien desee se puede sumar a este esfuerzo con aportaciones en cajeros automáticos de Banorte o depósitos a la cuenta Banorte 000 000 0010 a nombre de Fundación Banorte, recursos que se destinarán a la reconstrucción de viviendas en las comunidades que más lo necesitan.

El programa de vivienda de Fundación Banorte es uno de los cinco ejes de su modelo integral de intervención social que da acceso a una vivienda digna y segura. Desde 2020 y hasta la fecha ha construido, ampliado y rehabilitado 6,500 viviendas en comunidades del Estado de México, Chihuahua, Yucatán, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Puebla, Nuevo León y Chiapas. Adicionalmente, los colaboradores de Grupo Financiero Banorte se han solidarizado con donativos de víveres para las familias afectadas por las inundaciones.