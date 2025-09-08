Conéctate con nosotros

Publicado

Hace 11 horas

en

Ahorrar no es lo mismo que invertir

La diferencia entre ahorrar e invertir es clave en la selección del producto financiero, ya que ahorrar permite resguardar dinero para emergencias, mientras que invertir ayuda a hacerlo crecer de forma segura y planificada, ante ello HSBC México anuncia una nueva funcionalidad en su aplicación móvil que permite contratar inversiones a plazo en sólo tres pasos y sin necesidad de acudir a una sucursal, dando la posibilidad de elegir entre dos alternativas de inversión: Pagaré HSBC e Inversión Expr.ess HSBC

“Nuestro objetivo es que cualquier cliente pueda dar sus primeros pasos en el mundo de las inversiones de manera sencilla, segura y completamente digital. Pagaré e Inversión Express son herramientas que ayudan a una mejor planificación al blindar nuestro dinero de gastos innecesarios; al mismo tiempo, quienes tienen ya mayor experiencia invirtiendo, pueden encontrar en ellas una solución que les permita planear su futuro con seguridad y confianza”, dijo Christian Lafiandra, director de Soluciones Premier y Patrimoniales en HSBC México.

En un comunicado se indica que, con el objetivo de acercar las mejores herramientas de inversión a sus clientes, se desarrolló esta nueva funcionalidad digital, que se suma a la contratación y manejo de fondos desde la aplicación de HSBC México, la institución financiera facilita que más clientes transformen sus ahorros en oportunidades de inversión de acuerdo a sus necesidades y objetivos.

Agrega que esta opción se suma a la oferta integral de la institución financiera que busca poner a disposición de sus clientes tres productos clave para una administración patrimonial completa: cuenta de ahorro flexible, inversiones a plazo y fondos de inversión. https://www.hsbc.com.mx/inversiones/inversion-a-plazo/

Pagaré e Inversión Express son productos de inversión conservadores que permiten al cliente conocer desde el inicio los rendimientos que obtendrá. Con Pagaré, el capital y los intereses se entregan al finalizar el plazo elegido, mientras que con Inversión Express los rendimientos se reciben al inicio del plazo. Ambos tipos de inversión son Ideales para quienes buscan seguridad, planeación y disciplina financiera.

¿Cómo contratar Pagaré o Inversión Express desde la aplicación de HSBC México?

1. Ingresar a la aplicación HSBC México.

2. Dirigirse a la sección Productos y Servicios, seleccionar la opción de Inversiones a Plazo y elegir Pagaré o Inversión Express.

3. Definir el monto, plazo y confirmar la operación.

