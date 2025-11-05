Conéctate con nosotros

Repunta consumo

Créditos automotrices BBVA: cero comisión durante el Buen Fin 2025

Banco Sabadell impulsa el turismo de lujo en México con 300 mdd en branded residences

Sigue caída de Inversión Fija Bruta por construcción, maquinaria y equipo

Generan ahorros con herramientas digitales, IA y tarjetas de pago

Asista a la Feria de las Afores 2025 en Santa Fe

Fraudes y robo de datos, lo que preocupa a usuarios de la banca: Estudio

Inversión publicitaria en México supera 140 mil mdp en 2024 impulsada por lo digital

Banorte impulsa su cartera de consumo con crecimiento anual de 12%

Baja utilidad 9 por ciento crece cartera crédito 10 por ciento

Repunta consumo

Publicado

Hace 3 horas

en

Repunta consumo

En agosto, el consumo registró un repunte de 0.6 por ciento mensual y 0.9 por ciento anual, superando en ambos casos la estimación oportuna del INEGI (0.2 por ciento y 0.0 por ciento, respectivamente); este resultado se ubicó en línea con lo anticipado por indicadores adelantados, como las ventas minoristas y la ANTAD, señalan Arturo Vieyra, Economista en jefe de Grupo Coppel y Eduardo Valle Economista en Grupo Coppel.

Consideran que, a pesar del comportamiento irregular en el año, se perfila una tendencia de ligera recuperación moderada, desde caídas acumuladas cercanas al 1.0 por ciento hasta mostrar estancamiento en el acumulado de agosto.

De esta forma, ubican su proyección de crecimiento anual en 0.5 por ciento para todo el año, ya que se anticipa una mejoría moderada hacia los últimos meses del año.

Entre los factores que podrían impulsar el consumo, destacan un mayor dinamismo del gasto público, el incremento del salario real y la continuidad del ciclo bajista de tasas de interés, elementos que en conjunto apoyarían una recuperación más sostenida en la demanda interna.

El consumo de bienes importados mantuvo su dinámica expansiva, apoyado por la estabilidad del peso durante agosto, lo que favoreció su crecimiento y contribuyó al avance del indicador global de consumo. Hacia los próximos meses, se anticipa un mayor impulso, respaldado por la fortaleza relativa de la moneda nacional frente al dólar.

