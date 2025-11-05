Repunta consumo

En agosto, el consumo registró un repunte de 0.6 por ciento mensual y 0.9 por ciento anual, superando en ambos casos la estimación oportuna del INEGI (0.2 por ciento y 0.0 por ciento, respectivamente); este resultado se ubicó en línea con lo anticipado por indicadores adelantados, como las ventas minoristas y la ANTAD, señalan Arturo Vieyra, Economista en jefe de Grupo Coppel y Eduardo Valle Economista en Grupo Coppel.

Consideran que, a pesar del comportamiento irregular en el año, se perfila una tendencia de ligera recuperación moderada, desde caídas acumuladas cercanas al 1.0 por ciento hasta mostrar estancamiento en el acumulado de agosto.

De esta forma, ubican su proyección de crecimiento anual en 0.5 por ciento para todo el año, ya que se anticipa una mejoría moderada hacia los últimos meses del año.

Entre los factores que podrían impulsar el consumo, destacan un mayor dinamismo del gasto público, el incremento del salario real y la continuidad del ciclo bajista de tasas de interés, elementos que en conjunto apoyarían una recuperación más sostenida en la demanda interna.

El consumo de bienes importados mantuvo su dinámica expansiva, apoyado por la estabilidad del peso durante agosto, lo que favoreció su crecimiento y contribuyó al avance del indicador global de consumo. Hacia los próximos meses, se anticipa un mayor impulso, respaldado por la fortaleza relativa de la moneda nacional frente al dólar.