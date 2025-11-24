Tala InSight: la nueva IA que transforma el crédito en México

La aprobación de un préstamo digital no debería depender del pasado del usuario ni de un historial que no refleja su contexto actual. Bajo esta premisa, Tala desarrolló InSight, un modelo impulsado por Inteligencia Artificial (IA) que transforma la forma de acceder al crédito en México.

Tala InSight integra IA con una metodología estadística reconocida con el Premio Nobel de Economía en 2021, con el fin de personalizar los límites de crédito según cada usuario. Su objetivo es que cada persona reciba el préstamo adecuado en el momento adecuado, con base en su comportamiento real y no únicamente en su historial crediticio.

Con esta innovación, Tala se posiciona como pionera en la aplicación de IA a escala para impulsar la inclusión financiera. Además, propone un cambio de paradigma en el sector: dejar atrás los modelos basados en correlaciones —como el buró de crédito— y enfocarse en el contexto actual que determina el éxito de un cliente al solicitar un préstamo.

“Con InSight dejamos de preguntarnos si una persona puede pagar, y empezamos a preguntarnos qué condiciones la ayudarán a crecer. Es un cambio profundo: pasamos de juzgar el pasado del usuario a diseñar soluciones para su futuro. Esta tecnología redefine no solo el acceso al crédito, sino la forma en la que entendemos la inclusión financiera en México”, explicó David Lask, director general de Tala en Latinoamérica.

A diferencia de los sistemas tradicionales que suponen que un buen puntaje crediticio garantiza un buen comportamiento futuro, InSight simula escenarios personalizados para determinar el límite de crédito que generará el mejor resultado para cada persona. Esto puede implicar mantener o elevar el monto, a partir del análisis de más de 10 años de datos de comportamiento financiero digital recopilados por Tala.

El funcionamiento de InSight puede compararse con un algoritmo de recomendaciones de plataformas de streaming, pero aplicado al crédito: así como no todos ven las mismas series, no todos deberían recibir el mismo préstamo. Bajo esta lógica, cada cliente recibe una oferta diseñada específicamente para su contexto actual, en tiempo real.

Además de representar un avance tecnológico, InSight busca atender uno de los desafíos estructurales más profundos del sistema financiero: la exclusión de millones de personas sin historial crediticio formal. Al dejar de depender del pasado, Tala impulsa un acceso más justo, ético y sostenible a productos financieros para quienes históricamente han permanecido fuera del sistema.

El lanzamiento de Tala InSight consolida a la empresa como uno de los actores más innovadores en México y América Latina. Su integración de IA, ciencia de datos y ética financiera marca un punto de inflexión en una industria que ya no puede seguir operando con modelos genéricos y excluyentes.