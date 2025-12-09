Snowflake impulsa el futuro de la IA empresarial con nuevas integraciones y alianzas

Snowflake, empresa líder en AI Data Cloud, presentó una serie de alianzas estratégicas con Anthropic, AWS y Accenture que fortalecen de manera significativa su ecosistema global de inteligencia artificial. Estos anuncios reafirman el compromiso de la compañía por ayudar a organizaciones de todo el mundo a modernizar sus plataformas de datos, desplegar IA confiable a escala y generar mayor valor para el negocio.

“Nuestra misión es impulsar a cada empresa para que alcance su máximo potencial a través de los datos y la inteligencia artificial, y nuestro ecosistema nos permite acelerar ese camino”, afirmó Mari Unverferth, directora de Alianzas para América en Snowflake. “Gracias a estas colaboraciones con los líderes en modelos de IA, nubes y plataformas empresariales, Snowflake está potenciando todo el ciclo de vida de los datos con capacidades impulsadas por inteligencia artificial.”

A continuación, los tres anuncios clave presentados esta semana:

1. Snowflake y Anthropic amplían su alianza en un acuerdo de 200 millones de dólares

Snowflake y Anthropic anunciaron una expansión plurianual de su alianza, valuada en 200 millones de dólares, que permitirá llevar los modelos Claude a los más de 12,600 clientes de Snowflake en las tres principales nubes.

El acuerdo incluye una estrategia conjunta de go-to-market a nivel global, enfocada en impulsar agentes de IA en industrias como servicios financieros, salud y otros sectores regulados.

Al integrar los modelos Claude directamente en los datos empresariales gobernados dentro de Snowflake, las organizaciones podrán acelerar la creación de agentes de IA confiables, capaces de generar valor tangible en procesos críticos del negocio.

2. Snowflake supera los 2 mil mdd en ventas en AWS Marketplace durante 2025

La compañía anunció que alcanzó más de 2 mil millones de dólares en ventas a través de AWS Marketplace en 2025, duplicando su crecimiento anual. A partir de este logro, Snowflake y AWS presentaron nuevas integraciones orientadas a construir arquitecturas seguras e interoperables, preparadas para IA con gobernanza unificada.

Snowflake fue reconocido con 14 premios de socios de AWS, entre ellos Data & Analytics Technology Partner of the Year y Generative AI Tools Partner of the Year, consolidando su liderazgo en el ecosistema de nube.

3. Accenture y Snowflake crean un Business Group para transformar empresas con IA

Snowflake y Accenture anunciaron el lanzamiento del Accenture Snowflake Business Group, una unidad especializada que ayudará a empresas globales a acelerar su transformación en datos e inteligencia artificial.

Con el respaldo de más de 5,000 expertos certificados Accenture SnowPro, este grupo combina la experiencia multisectorial de Accenture con la plataforma AI Data Cloud de Snowflake para impulsar casos de uso avanzados y soluciones empresariales de nueva generación.

Organizaciones globales como Caterpillar ya colaboran con este Business Group para obtener insights más profundos, aumentar la eficiencia operativa y avanzar en sus procesos de reinvención digital.

Estos tres anuncios consolidan a Snowflake como un actor central en la revolución de la inteligencia artificial empresarial. Mediante alianzas con líderes globales y tecnologías interoperables, la compañía continúa impulsando un futuro donde los datos y la IA transforman organizaciones de manera segura, escalable y de alto impacto.