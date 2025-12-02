Nueva plataforma Kallify: dictaminación jurídica digital para evitar fraudes

Con la finalidad de brindar seguridad jurídica en los procesos de compraventa de inmuebles, Kallify inició operaciones como la primera plataforma digital en México que permite obtener, de forma rápida y segura, la dictaminación jurídica de una propiedad con el notario de preferencia del usuario, evitando riesgos y sorpresas durante la transacción.

Según datos de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), cada año se pierden más de 600 millones de pesos por estafas en el sector inmobiliario. Frente a este panorama, Kallify surge como una solución confiable que verifica digitalmente el estatus jurídico y registral de cualquier inmueble antes de firmar un contrato de compraventa.

La directora general de Kallify, Diana Sandoval, destacó que la dictaminación jurídica es actualmente la herramienta más sólida para prevenir fraudes inmobiliarios. “Comprar una casa es emocionante, pero también es un momento de incertidumbre. Kallify nace para que comprar o vender una casa deje de ser una experiencia incierta. Con solo unos clics, puedes obtener la certeza jurídica que necesitas directamente de un notario”, señaló.

¿Cómo funciona Kallify?

Para solicitar la dictaminación jurídica de un inmueble, la plataforma guía al usuario a través de tres pasos:

Cargar la información de la operación y los documentos requeridos, tales como: Copia del título de propiedad

Identificación oficial vigente del propietario

Copia de la boleta de predial vigente

Copia de la boleta de agua vigente

Acta de matrimonio del vendedor (si el inmueble se adquirió estando casado) Realizar el pago en línea, con tarjeta o PayPal. Seleccionar al notario con el que se desea trabajar.

Una vez completado el proceso, el usuario recibe por correo electrónico la dictaminación jurídica firmada por el notario, junto con una opinión de valor comercial. También puede acceder a asesoría jurídica especializada, incluyendo el cálculo preliminar de impuestos, gastos, derechos y honorarios derivados de la operación.

Si se detecta alguna irregularidad en la propiedad, el equipo de Kallify proporciona orientación para resolverla y, si el usuario lo requiere, ofrece servicios de gestoría para agilizar el proceso.

Red de notarios y crecimiento

Actualmente, Kallify opera con una amplia red de notarios en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Nuevo León, y proyecta expandir su cobertura hasta alcanzar presencia nacional.

Con su modelo 100% digital, la plataforma representa un cambio de paradigma en el sector inmobiliario, al acercar los servicios notariales a la ciudadanía y simplificar un proceso tradicionalmente complejo. Ahora, vender o comprar una propiedad puede ser más seguro, accesible y transparente.

Para más información, visita kallify.com.