ANERPV ofrece tecnología y apoyo a estrategia oficial contra robo de carga

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) expresó su respaldo a la estrategia oficial de seguridad presentada durante la mesa de diálogo del pasado 28 de noviembre, e hizo un llamado a fortalecer la colaboración entre autoridades y el sector transporte para enfrentar de manera conjunta el robo de mercancías en las carreteras del país.

Luis Villatoro, presidente de la ANERPV, puso a disposición del gobierno federal y de los sectores involucrados en el transporte de carga la tecnología más avanzada en materia de monitoreo, bases de datos especializadas, servicios de inteligencia y capacitación. Señaló que la asociación cuenta con herramientas que permiten detectar, prevenir y reaccionar de forma oportuna ante incidentes delictivos.

Recordó que las empresas afiliadas operan CENTINELA 2, un centro de monitoreo que integra geolocalización de unidades, seguimiento mediante video en tiempo real, inteligencia artificial, así como coordinación con autoridades policiacas de los tres niveles de gobierno en todo el territorio nacional. Este sistema ha permitido una respuesta inmediata ante eventos de riesgo.

Villatoro destacó que esta capacidad operativa ha sido determinante para detener a responsables “in fraganti” y recuperar unidades robadas. En los casos en los que se logra actuar en coordinación con la autoridad, las empresas afiliadas han alcanzado una tasa de recuperación cercana al 80%.

El representante del sector celebró también la apertura de las autoridades para fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación. Recordó que la ANERPV mantiene desde hace varios años convenios de colaboración con instituciones como la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y diversas corporaciones estatales y municipales.

Gracias al nivel técnico y académico de su equipo profesional, la asociación ha impartido cursos de capacitación a personal de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad.

“Confiamos en que esta coordinación reforzada permitirá generar más resultados con un objetivo común: proteger a quienes trasladan mercancías por el país y garantizar que lleguen de manera segura a su destino, incluso a mercados internacionales”, concluyó Luis Villatoro.