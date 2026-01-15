Prevenga riesgos y proteja su hogar

Una casa es el lugar donde buscamos tranquilidad, pero también es donde suelen ocurrir la mayoría de los accidentes cotidianos; en este contexto, proteger el patrimonio familiar permite enfrentar imprevistos con estabilidad y confianza, señaló Gabriel Sánchez, director general Adjunto en GMX Seguros.

El hogar es uno de los espacios más valiosos para cualquier familia, pero también uno de los más vulnerables. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 43% de los siniestros registrados por incendio en los últimos cuatro años ocurrieron en viviendas, lo que convierte a este rubro en el evento catastrófico más común dentro de los hogares mexicanos. https://www.gmx.com.mx/seguros/personales/hogar.html.

Tres riesgos comunes en casa y consejos prácticos para prevenirlos

1. Incendios. Cortocircuitos, sobrecarga eléctrica, descuidos en la cocina o uso incorrecto de velas y estufas, son riesgos comunes. En la Ciudad de México, por ejemplo, las fugas de gas LP son la causa principal de flamazos, incendios y explosiones.

Se recomienda revisar instalaciones eléctricas, evitar la sobrecarga de enchufes, usar protectores de voltaje, cerrar llaves de gas y mantener ventilación adecuada.

2. Inundaciones. Tuberías defectuosas, drenajes obstruidos o filtraciones en techos y paredes, llegan a causar daños importantes.

Es importante inspeccionar frecuentemente las tuberías, mantener los drenajes libres de obstáculos que impidan el flujo de agua y atender a tiempo cualquier señal de humedad en muros y techos.

3. Daños estructurales. Fenómenos naturales como sismos, tormentas, granizo o incluso huracanes en el caso de las zonas costeras, pueden comprometer la estructura de una vivienda.

En tal sentido, se sugiere podar árboles cercanos y reforzar techos, puertas y ventanas. Asimismo, realizar inspecciones periódicas con apoyo de especialistas y llevar un registro actualizado del mantenimiento.

“En México, la penetración de los seguros para casa-habitación es menor al 5%, pese a ser uno de los instrumentos financieros más necesarios. Contrario a lo que se pueda creer, asegurar una vivienda es sencillo y accesible en la mayoría de los casos. Una prima anual puede rondar los 3 mil pesos o el equivalente a 9 pesos diarios, lo que representa una inversión a largo plazo”, añadió Gabriel Sánchez.