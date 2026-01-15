Conéctate con nosotros

EMPRESA

Prevenga riesgos y proteja su hogar

EMPRESA

Confianza, aprendizaje e inteligencia artificial: claves del talento en México

Automotriz

GM de México reporta crecimiento y anuncia inversión para 2026

Automotriz

Kia K4 Sportswagon: diseño, tecnología y espacio para el día a día

Tecnología

Cinco acciones clave para preparar a los empleados ante la IA

Automotriz

Cadillac alista su llegada a la F1® con un livery especial en Barcelona

EMPRESA

Quálitas cierra 2025 con resultados sólidos y avanza hacia 2026

Tecnología

TCL consolida su liderazgo en televisores en Norteamérica y México

Automotriz

Car Motion Store: la nueva apuesta premium de Bridgestone en México

Tecnología

Mundial 2026 elevará riesgos de ciberataques para empresas en México

EMPRESA

Prevenga riesgos y proteja su hogar

Publicado

Hace 22 horas

en

Prevenga riesgos y proteja su hogar

Una casa es el lugar donde buscamos tranquilidad, pero también es donde suelen ocurrir la mayoría de los accidentes cotidianos; en este contexto, proteger el patrimonio familiar permite enfrentar imprevistos con estabilidad y confianza, señaló Gabriel Sánchez, director general Adjunto en GMX Seguros.

El hogar es uno de los espacios más valiosos para cualquier familia, pero también uno de los más vulnerables. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), el 43% de los siniestros registrados por incendio en los últimos cuatro años ocurrieron en viviendas, lo que convierte a este rubro en el evento catastrófico más común dentro de los hogares mexicanos. https://www.gmx.com.mx/seguros/personales/hogar.html.

Tres riesgos comunes en casa y consejos prácticos para prevenirlos

1. Incendios. Cortocircuitos, sobrecarga eléctrica, descuidos en la cocina o uso incorrecto de velas y estufas, son riesgos comunes. En la Ciudad de México, por ejemplo, las fugas de gas LP son la causa principal de flamazos, incendios y explosiones.

Se recomienda revisar instalaciones eléctricas, evitar la sobrecarga de enchufes, usar protectores de voltaje, cerrar llaves de gas y mantener ventilación adecuada.

2. Inundaciones. Tuberías defectuosas, drenajes obstruidos o filtraciones en techos y paredes, llegan a causar daños importantes.

Es importante inspeccionar frecuentemente las tuberías, mantener los drenajes libres de obstáculos que impidan el flujo de agua y atender a tiempo cualquier señal de humedad en muros y techos.

3. Daños estructurales. Fenómenos naturales como sismos, tormentas, granizo o incluso huracanes en el caso de las zonas costeras, pueden comprometer la estructura de una vivienda.

En tal sentido, se sugiere podar árboles cercanos y reforzar techos, puertas y ventanas. Asimismo, realizar inspecciones periódicas con apoyo de especialistas y llevar un registro actualizado del mantenimiento.

“En México, la penetración de los seguros para casa-habitación es menor al 5%, pese a ser uno de los instrumentos financieros más necesarios. Contrario a lo que se pueda creer, asegurar una vivienda es sencillo y accesible en la mayoría de los casos. Una prima anual puede rondar los 3 mil pesos o el equivalente a 9 pesos diarios, lo que representa una inversión a largo plazo”, añadió Gabriel Sánchez.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.