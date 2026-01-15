Confianza, aprendizaje e inteligencia artificial: claves del talento en México

La capacitación continua, una dirección organizacional clara y la confianza se han consolidado como factores determinantes para impulsar al talento en México y sostener los procesos de transformación empresarial, en un entorno marcado por la adopción de la inteligencia artificial (IA) y el cambio en las expectativas de la fuerza laboral.

Así lo revela el capítulo México de la Global Workforce Hopes and Fears Survey, elaborada por PwC, que analiza cómo el aprendizaje, la tecnología y el bienestar influyen en la motivación y el compromiso de los colaboradores.

Confianza y aprendizaje continuo en un entorno de cambio

De acuerdo con los resultados del estudio, 75% de las personas encuestadas en México afirmó haber aprendido nuevas habilidades en los últimos 12 meses, una cifra superior al promedio global de 56%. Este desarrollo de capacidades se encuentra estrechamente vinculado con la confianza y la motivación del talento.

Claudia Zarco, Managing Director de Workforce Transformation de PwC México, señaló que los hallazgos confirman que la confianza del talento se construye a partir del aprendizaje continuo, una dirección clara y un entorno organizacional basado en la confianza.

En un contexto de cambio acelerado y con la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial para impulsar la transformación empresarial, estos elementos resultan fundamentales para mantener la motivación y el compromiso de la fuerza laboral.

Uso de la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo

El estudio, basado en entrevistas a 826 colaboradores en México, muestra que la adopción de la IA avanza de forma significativa en el país. El 59% de los trabajadores de entre 45 y 60 años reportó haber utilizado inteligencia artificial en su trabajo durante los últimos 12 meses, superando incluso a la Generación Z, con 49%.

Entre quienes utilizan IA en su entorno laboral, 7 de cada 10 afirmaron que esta tecnología mejoró la calidad de su trabajo, así como su creatividad y productividad. No obstante, 45% indicó que el tiempo dedicado al trabajo aumentó, debido a nuevas tareas de gestión, validación y coordinación asociadas al uso de estas herramientas.

Optimismo, bienestar y retos generacionales

El informe también señala que 66% de los colaboradores en México se siente muy optimista sobre el futuro de su puesto dentro de la organización. En términos de bienestar, la mayoría de las personas encuestadas manifestó sentirse satisfecha (82%), inspirada (79%) y emocionada (73%) con su trabajo.

Sin embargo, el estudio advierte que los integrantes de la Generación Z reportan mayores niveles de fatiga en comparación con otras generaciones, lo que representa un reto adicional para las organizaciones.

Movilidad laboral y compensación

En materia de compensación y desarrollo profesional, 40% de los encuestados en México recibió un aumento salarial durante el último año, mientras que 14% obtuvo una promoción. Por otro lado, 31% no reportó cambios en sus condiciones laborales en el mismo periodo.

Alineación estratégica y habilitación tecnológica

De acuerdo con PwC, construir puentes entre la alineación estratégica y la habilitación tecnológica puede contribuir a sostener la confianza en periodos de cambio, convertir el optimismo en compromiso y sincronizar las transformaciones del negocio con nuevas formas de trabajo.