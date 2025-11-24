Octavio de la Torre confirma candidatura de unidad en CONCANACO y entrega Galardones “México Muy Mexicano”

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) refrendó en Aguascalientes su compromiso con la defensa y fortalecimiento de los negocios familiares en México. En conferencia de prensa, su presidente Dr. Octavio de la Torre de Stéffano confirmó su registro como candidato de unidad para continuar al frente de la Confederación, respaldado por 63 de los 66 consejeros con derecho a voz y voto (95.4%).

Durante su mensaje, De la Torre destacó que este apoyo “no solo expresa cohesión interna, sino el compromiso de dar continuidad a una agenda que coloca a los negocios familiares como motor de la economía nacional, fortalece la certidumbre para el comercio organizado y promueve acciones concretas para prevenir abusos y prácticas que afectan a las empresas formales”.

Como parte de la Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, se entregaron 74 Galardones “México Muy Mexicano”, distribuidos de la siguiente manera:

38 en la categoría Negocio Familiar Local

en la categoría Negocio Familiar Local 28 en Negocio Familiar Emblemático

en Negocio Familiar Emblemático 6 en Negocio Transnacional

en Negocio Transnacional Galardón Especial para Correos de México

para Correos de México Galardón Marca Estado para la Secretaría de Turismo de Tamaulipas por la campaña “Tamaulipas te enamora”

Además, se otorgó un reconocimiento especial a Betsy Michel Martínez Rentería, directora de Canaco Servytur Poza Rica, Veracruz, por su liderazgo en la coordinación de apoyos para familias y negocios afectados por recientes lluvias e inundaciones en la región.

Próximas acciones en favor del comercio organizado

Como parte de la agenda para impulsar a los negocios familiares, De la Torre anunció:

La próxima edición de “Viernes Muy Mexicano” el 28 de noviembre de 2025

el La participación de las cámaras como centros de acopio para el “Juguetón” , con entrega de juguetes nuevos el 3 de diciembre

, con entrega de juguetes nuevos el El reestreno nacional en cines del cortometraje “La Vendedora de Flores”, en homenaje a quienes forman parte del comercio organizado

En la conferencia de prensa acompañaron al presidente de CONCANACO SERVYTUR México:

Verónica González López , directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes

, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes Miriam Sauza Colín , secretaria general de CONCANACO

, secretaria general de CONCANACO Mtra. Daniella Martínez Rodríguez , vicepresidenta de Comercio Exterior

, vicepresidenta de Comercio Exterior José Héctor Tejada Shaar , consejero de CONCANACO

, consejero de CONCANACO Maricela de los Dolores Acosta Herrera, coordinadora de CONCANACO en Aguascalientes