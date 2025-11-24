Conéctate con nosotros

EMPRESA TURISMO

Octavio de la Torre confirma candidatura de unidad en CONCANACO y entrega Galardones “México Muy Mexicano”

EMPRESA

ANERPV celebra publicación del nuevo estándar de profesionalización para combatir delitos en el comercio exterior

EMPRESA

Mitos y verdades sobre la compra de un equipo seminuevo

Tecnología

Tala InSight: la nueva IA que transforma el crédito en México

Bancos Tecnología

Clip presenta Clip Pin Pad, su primera terminal fija para ventas en mostrador y kioscos de autoservicio para negocios de alto volumen

EMPRESA

Fahrenheit DDB es reconocida como Agencia del Año y Top 3 de Iberoamérica en El Ojo 2025

Automotriz

Outlander sorprende en su manejo y espacio interior

Automotriz

Indian mete el acelerador en Expo Moto

EMPRESA

Grupo Bimbo reconoce a sus socios de negocio globales en la Junta Anual de Proveedores y Sustentabilidad 2025

EMPRESA

Pagos sin contacto crecen 37% en México con Mercado Pago

EMPRESA

Octavio de la Torre confirma candidatura de unidad en CONCANACO y entrega Galardones “México Muy Mexicano”

Publicado

Hace 22 horas

en

Prórroga comercial CONCANACO plantea hoja de ruta

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) refrendó en Aguascalientes su compromiso con la defensa y fortalecimiento de los negocios familiares en México. En conferencia de prensa, su presidente Dr. Octavio de la Torre de Stéffano confirmó su registro como candidato de unidad para continuar al frente de la Confederación, respaldado por 63 de los 66 consejeros con derecho a voz y voto (95.4%).

Durante su mensaje, De la Torre destacó que este apoyo “no solo expresa cohesión interna, sino el compromiso de dar continuidad a una agenda que coloca a los negocios familiares como motor de la economía nacional, fortalece la certidumbre para el comercio organizado y promueve acciones concretas para prevenir abusos y prácticas que afectan a las empresas formales”.

Como parte de la Cumbre Empresarial de Líderes y Negocios Familiares, se entregaron 74 Galardones “México Muy Mexicano”, distribuidos de la siguiente manera:

  • 38 en la categoría Negocio Familiar Local
  • 28 en Negocio Familiar Emblemático
  • 6 en Negocio Transnacional
  • Galardón Especial para Correos de México
  • Galardón Marca Estado para la Secretaría de Turismo de Tamaulipas por la campaña “Tamaulipas te enamora”

Además, se otorgó un reconocimiento especial a Betsy Michel Martínez Rentería, directora de Canaco Servytur Poza Rica, Veracruz, por su liderazgo en la coordinación de apoyos para familias y negocios afectados por recientes lluvias e inundaciones en la región.

Próximas acciones en favor del comercio organizado

Como parte de la agenda para impulsar a los negocios familiares, De la Torre anunció:

  • La próxima edición de “Viernes Muy Mexicano” el 28 de noviembre de 2025
  • La participación de las cámaras como centros de acopio para el “Juguetón”, con entrega de juguetes nuevos el 3 de diciembre
  • El reestreno nacional en cines del cortometraje “La Vendedora de Flores”, en homenaje a quienes forman parte del comercio organizado

En la conferencia de prensa acompañaron al presidente de CONCANACO SERVYTUR México:

  • Verónica González López, directora general del Buró de Congresos y Visitantes de Aguascalientes
  • Miriam Sauza Colín, secretaria general de CONCANACO
  • Mtra. Daniella Martínez Rodríguez, vicepresidenta de Comercio Exterior
  • José Héctor Tejada Shaar, consejero de CONCANACO
  • Maricela de los Dolores Acosta Herrera, coordinadora de CONCANACO en Aguascalientes

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.