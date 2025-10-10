António Félix da Costa completa el equipo de Jaguar TCS Racing para la temporada 12 de Fórmula E

Jaguar TCS Racing anunció hoy la incorporación del piloto portugués António Félix da Costa, campeón mundial de Fórmula E en la temporada 2019/20, completando así su alineación para la temporada 12 del ABB FIA Fórmula E (2025/26).

Félix da Costa se unirá al experimentado piloto Mitch Evans, formando una dupla con un historial combinado de 26 victorias, 60 podios y 18 poles en la Fórmula E. Con 370 participaciones en carreras entre ambos, se convierten en el tándem con más experiencia y éxitos en la historia del campeonato.

El Team Principal de Jaguar TCS Racing, Ian James, destacó que la llegada de António marca el inicio de una nueva etapa para el equipo en la última temporada de la era GEN3 Evo, con la mirada puesta en la transición a la era GEN4.

António Félix da Costa expresó:

“Es un gran honor unirme a Jaguar TCS Racing. Estoy deseando ponerme al volante del Jaguar I-TYPE 7 y colaborar con Mitch para impulsar al equipo en esta temporada y en las futuras.”

La temporada 2025/26 del ABB FIA Fórmula E comenzará el 6 de diciembre en São Paulo, Brasil, con 18 rondas programadas a lo largo de la campaña. Antes del inicio, el equipo participará en las pruebas de pretemporada en Valencia a finales de octubre.

Perfil del piloto: António Félix da Costa, de 34 años, ha competido en diversas categorías de monoplaza, incluyendo Fórmula 3 Euro Series, GP3, Formula Renault 3.5 y Fórmula 1 como piloto de pruebas. En Fórmula E ha corrido para Aguri, Andretti, DS Techeetah y Porsche, sumando 12 victorias y consolidándose como uno de los pilotos más destacados de la historia del campeonato.