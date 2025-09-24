Antonio Cosío Pando asume presidencia del CNET para el periodo 2025-2028

Antonio Cosío Pando, director general de Grupo Brisas, fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para el periodo 2025-2028, en sustitución de Braulio Arsuaga Losada.

Durante la Asamblea General Ordinaria Anual del organismo, Cosío delineó los tres ejes de su gestión: Turismo Seguro, Turismo Digital y Turismo Regenerativo. Destacó que la seguridad será prioritaria para recuperar la confianza de viajeros e inversionistas; el turismo digital buscará aprovechar la innovación y las plataformas tecnológicas para fortalecer la visibilidad internacional de México; mientras que el turismo regenerativo promoverá la conservación y revitalización de ecosistemas, comunidades y patrimonio cultural.

El nuevo presidente del CNET reconoció que el sector enfrenta grandes retos, como la falta de promoción internacional, la mala imagen país, la inseguridad y la pérdida de participación en los mercados globales. Subrayó que la unidad será clave para transformar estas amenazas en oportunidades y reposicionar a México como un destino competitivo.

Cosío también pidió analizar con responsabilidad proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la nueva Mexicana de Aviación, a fin de asegurar que funcionen, sean rentables y se conviertan en aliados del turismo.

Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM, Cosío Pando dirige Grupo Brisas, cadena hotelera con marcas como Las Brisas, Nizuc Resort & Spa y Galería Plaza. Además, ha sido tesorero del CNET y de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), y forma parte del Consejo Mexicano de Negocios desde 2019.

Legado de Braulio Arsuaga en el CNET

Braulio Arsuaga Losada culminó su gestión tras cinco años y medio, marcada por la crisis sanitaria de la pandemia. Entre sus principales logros destacan la creación de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), la presentación del paquete legislativo #SOSTurismo, la integración del CNET al Consejo Coordinador Empresarial y el impulso de la sostenibilidad y digitalización en el sector.

Francisco Cervantes, presidente del CCE, reconoció el liderazgo de Arsuaga y expresó confianza en que Antonio Cosío dará continuidad a la agenda turística. Subrayó que México cuenta con 473 proyectos de inversión en 26 estados, con un valor de 22 mil millones de dólares, lo que representa una oportunidad clave para el desarrollo del sector en los próximos años.