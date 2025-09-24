Conéctate con nosotros

EMPRESA TURISMO

Antonio Cosío Pando asume presidencia del CNET para el periodo 2025-2028

Tecnología

Inteligencia artificial en México crecerá 33.8% anual hasta 2030

Automotriz

Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México

Destinos Infraestructura Tecnología

Empresas reducen hasta 90% sus costos de roaming con eSIM corporativa

Bancos Tecnología

México acelera adopción de inteligencia artificial: mercado crecerá a US$65 mil millones en 2030

De tu interés Tecnología

Sener lanza Epigea: innovación para rentabilizar estadios todo el año

Bancos Tecnología

Nuevo CTO de Nubank anticipa revolución de la IA en servicios financieros

EMPRESA

AB InBev y Netflix anuncian alianza global para integrar cerveza y entretenimiento

EMPRESA

Grupo HIR suma a Creditaria México a su portafolio

Automotriz

Kia K4, el mejor auto compacto según J.D. Power en 2025

EMPRESA

Antonio Cosío Pando asume presidencia del CNET para el periodo 2025-2028

Publicado

Hace 13 segundos

en

Antonio Cosío Pando, director general de Grupo Brisas, fue elegido por unanimidad como nuevo presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) para el periodo 2025-2028, en sustitución de Braulio Arsuaga Losada.

Durante la Asamblea General Ordinaria Anual del organismo, Cosío delineó los tres ejes de su gestión: Turismo Seguro, Turismo Digital y Turismo Regenerativo. Destacó que la seguridad será prioritaria para recuperar la confianza de viajeros e inversionistas; el turismo digital buscará aprovechar la innovación y las plataformas tecnológicas para fortalecer la visibilidad internacional de México; mientras que el turismo regenerativo promoverá la conservación y revitalización de ecosistemas, comunidades y patrimonio cultural.

El nuevo presidente del CNET reconoció que el sector enfrenta grandes retos, como la falta de promoción internacional, la mala imagen país, la inseguridad y la pérdida de participación en los mercados globales. Subrayó que la unidad será clave para transformar estas amenazas en oportunidades y reposicionar a México como un destino competitivo.

Cosío también pidió analizar con responsabilidad proyectos de infraestructura como el Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la nueva Mexicana de Aviación, a fin de asegurar que funcionen, sean rentables y se conviertan en aliados del turismo.

Ingeniero Industrial y de Sistemas por el ITESM, Cosío Pando dirige Grupo Brisas, cadena hotelera con marcas como Las Brisas, Nizuc Resort & Spa y Galería Plaza. Además, ha sido tesorero del CNET y de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), y forma parte del Consejo Mexicano de Negocios desde 2019.

Legado de Braulio Arsuaga en el CNET

Braulio Arsuaga Losada culminó su gestión tras cinco años y medio, marcada por la crisis sanitaria de la pandemia. Entre sus principales logros destacan la creación de la Alianza Nacional Emergente por el Turismo (ANET), la presentación del paquete legislativo #SOSTurismo, la integración del CNET al Consejo Coordinador Empresarial y el impulso de la sostenibilidad y digitalización en el sector.

Francisco Cervantes, presidente del CCE, reconoció el liderazgo de Arsuaga y expresó confianza en que Antonio Cosío dará continuidad a la agenda turística. Subrayó que México cuenta con 473 proyectos de inversión en 26 estados, con un valor de 22 mil millones de dólares, lo que representa una oportunidad clave para el desarrollo del sector en los próximos años.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.