Conéctate con nosotros

EMPRESA

Amazon México fortalece a pymes con certificación Hecho en México

EMPRESA TURISMO

Antonio Cosío Pando asume presidencia del CNET para el periodo 2025-2028

Tecnología

Inteligencia artificial en México crecerá 33.8% anual hasta 2030

Automotriz

Chirey y PASE se alían para mejorar la movilidad en México

Destinos Infraestructura Tecnología

Empresas reducen hasta 90% sus costos de roaming con eSIM corporativa

Bancos Tecnología

México acelera adopción de inteligencia artificial: mercado crecerá a US$65 mil millones en 2030

De tu interés Tecnología

Sener lanza Epigea: innovación para rentabilizar estadios todo el año

Bancos Tecnología

Nuevo CTO de Nubank anticipa revolución de la IA en servicios financieros

EMPRESA

AB InBev y Netflix anuncian alianza global para integrar cerveza y entretenimiento

EMPRESA

Grupo HIR suma a Creditaria México a su portafolio

EMPRESA

Amazon México fortalece a pymes con certificación Hecho en México

Publicado

Hace 14 segundos

en

Amazon México fortalece a pymes con certificación Hecho en México

Amazon México y la Secretaría de Economía firmaron un convenio de colaboración para apoyar a empresas mexicanas de todos los tamaños a vender productos con el sello Hecho en México, con el objetivo de ampliar su alcance tanto en el país como en el extranjero.

El acuerdo respaldará la iniciativa anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante la promoción de productos certificados en la tienda de Amazon México y la capacitación gratuita a pequeñas y medianas empresas (pymes) y productores. Estos talleres cubrirán herramientas, técnicas y mejores prácticas para impulsar la digitalización de negocios y facilitar la exportación a través del comercio electrónico.

“Damos un certificado porque lleva nuestro escudo y el nombre de nuestro país. Cada producto que dice eso es México, somos todos”, señaló el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, durante la firma.

Por su parte, Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México, afirmó: “Estamos orgullosos de ayudar a las pymes mexicanas a incorporarse a la economía digital y ampliar la presencia de productos auténticos y de alta calidad, tanto a nivel nacional como internacional”.

Actualmente, la tienda Hecho en México de Amazon ofrece más de 80,000 productos certificados, convirtiéndose en un escaparate clave para artesanos y emprendedores locales. Durante el evento, la empresa de calzado Warlock recibió su certificación. Su cofundador, Oscar Torres, subrayó: “Hecho en México no es solo un sello, es una responsabilidad que representa nuestra cultura, talento y esfuerzo”.

El convenio fue firmado en las oficinas de la Secretaría de Economía, con la participación de Bárbara Botello, jefa de la iniciativa Hecho en México, y Ximena Escobedo, titular de la Unidad de Desarrollo Productivo.

De acuerdo con el informe económico de 2024 sobre el impacto de Amazon en las pymes mexicanas, más de 27,000 empresas locales venden más de 5 millones de productos en Amazon.com.mx, de las cuales el 99% son pymes. Estas operaciones han generado 52 mil empleos y aportado más de 19.4 mil millones de pesos al PIB. Además, más de 3,000 empresas mexicanas exportan sus productos a través del programa Global Selling.

👉 Conoce más en: Amazon México – Noticias

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.