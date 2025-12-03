TuHabi: alcaldías de CDMX con mayor aumento en precio por m² en 2025

El mercado inmobiliario de la capital continúa mostrando un dinamismo sólido. Según el estudio más reciente de TuHabi —empresa de tecnología especializada en vivienda usada en México y Colombia—, entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la Ciudad de México registró un incremento anual de 4.3% en el precio por metro cuadrado.

El análisis detalla que, más allá del promedio general, cada alcaldía presenta comportamientos distintos que responden a procesos de transformación urbana, cambios en la demanda y nuevas oportunidades para compradores e inversionistas.

Xochimilco, Azcapotzalco, Iztacalco y Cuajimalpa: las alcaldías que más crecieron

Xochimilco lideró el crecimiento con un aumento de 7.5%, impulsado por un proceso de convergencia urbana. Zonas históricamente más accesibles han mostrado mayor consolidación, mejor conectividad y un incremento en la demanda de familias que buscan alternativas con mejor relación ubicación–precio frente a alcaldías ya consolidadas como Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.

En segundo lugar se ubicó Azcapotzalco, con un crecimiento de 5.5%. La alcaldía mantiene un atractivo creciente derivado de la reconversión de antiguas zonas industriales, la expansión de usos mixtos y su conectividad con corredores de empleo mediante Metro, Tren Suburbano y vialidades principales.

Iztacalco registró un aumento de 5.4%, resultado de mejoras en movilidad, infraestructura urbana y una ubicación estratégica para quienes buscan vivienda usada con precios intermedios y buena conexión con el centro de la ciudad.

Finalmente, Cuajimalpa creció 5.2%, fortalecida por su cercanía con Santa Fe y la llegada de nuevos desarrollos residenciales que continúan elevando el valor por metro cuadrado en el corredor poniente.

Mercados consolidados y ligeros ajustes a la baja

Alcaldías con mercados ya maduros como Miguel Hidalgo (3.7%), Coyoacán (3.6%) y Cuauhtémoc (3.5%) mantuvieron incrementos estables, propios de zonas donde los valores por metro cuadrado son elevados y las variaciones porcentuales suelen ser más moderadas.

En contraste, Gustavo A. Madero (-1%) y Magdalena Contreras (-0.3%) registraron ligeras disminuciones, asociadas a diferencias en conectividad, oferta de servicios y dinámica de desarrollo local.

Habímetro: una herramienta gratuita para conocer el valor real de una vivienda

En un mercado donde cada zona evoluciona a ritmos distintos, contar con información confiable es clave para tomar decisiones patrimoniales. Con este propósito, TuHabi desarrolló Habímetro, una herramienta gratuita y totalmente digital que permite estimar el valor de un inmueble en minutos, utilizando modelos de análisis avanzados y miles de transacciones reales.

¿Qué incluye el reporte de Habímetro?

Precio estimado del inmueble

Evolución anual del valor en la zona

Propiedades comparables vendidas recientemente

Tendencias actualizadas del mercado local

¿Cómo funciona?

Ingresar a tuhabi.mx/habimetro Escribir la dirección del inmueble Completar algunos datos clave Recibir al instante un reporte con el valor aproximado

A diferencia de un avalúo tradicional, Habímetro es gratuito, inmediato y sin necesidad de trámites o visitas presenciales.

“En un mercado dinámico como el de la CDMX, contar con información actualizada, confiable y accesible marca la diferencia. Habímetro permite que cualquier persona conozca, en minutos y sin costo, el valor aproximado de un inmueble y la evolución de su zona”, señaló Juan Sebastián Sokoloff, líder de Inteligencia de Mercados de TuHabi.