Vivienda
TuHabi: alcaldías de CDMX con mayor aumento en precio por m² en 2025
El mercado inmobiliario de la capital continúa mostrando un dinamismo sólido. Según el estudio más reciente de TuHabi —empresa de tecnología especializada en vivienda usada en México y Colombia—, entre el tercer trimestre de 2024 y el mismo periodo de 2025, la Ciudad de México registró un incremento anual de 4.3% en el precio por metro cuadrado.
El análisis detalla que, más allá del promedio general, cada alcaldía presenta comportamientos distintos que responden a procesos de transformación urbana, cambios en la demanda y nuevas oportunidades para compradores e inversionistas.
Xochimilco, Azcapotzalco, Iztacalco y Cuajimalpa: las alcaldías que más crecieron
Xochimilco lideró el crecimiento con un aumento de 7.5%, impulsado por un proceso de convergencia urbana. Zonas históricamente más accesibles han mostrado mayor consolidación, mejor conectividad y un incremento en la demanda de familias que buscan alternativas con mejor relación ubicación–precio frente a alcaldías ya consolidadas como Coyoacán, Benito Juárez y Álvaro Obregón.
En segundo lugar se ubicó Azcapotzalco, con un crecimiento de 5.5%. La alcaldía mantiene un atractivo creciente derivado de la reconversión de antiguas zonas industriales, la expansión de usos mixtos y su conectividad con corredores de empleo mediante Metro, Tren Suburbano y vialidades principales.
Iztacalco registró un aumento de 5.4%, resultado de mejoras en movilidad, infraestructura urbana y una ubicación estratégica para quienes buscan vivienda usada con precios intermedios y buena conexión con el centro de la ciudad.
Finalmente, Cuajimalpa creció 5.2%, fortalecida por su cercanía con Santa Fe y la llegada de nuevos desarrollos residenciales que continúan elevando el valor por metro cuadrado en el corredor poniente.
Mercados consolidados y ligeros ajustes a la baja
Alcaldías con mercados ya maduros como Miguel Hidalgo (3.7%), Coyoacán (3.6%) y Cuauhtémoc (3.5%) mantuvieron incrementos estables, propios de zonas donde los valores por metro cuadrado son elevados y las variaciones porcentuales suelen ser más moderadas.
En contraste, Gustavo A. Madero (-1%) y Magdalena Contreras (-0.3%) registraron ligeras disminuciones, asociadas a diferencias en conectividad, oferta de servicios y dinámica de desarrollo local.
Habímetro: una herramienta gratuita para conocer el valor real de una vivienda
En un mercado donde cada zona evoluciona a ritmos distintos, contar con información confiable es clave para tomar decisiones patrimoniales. Con este propósito, TuHabi desarrolló Habímetro, una herramienta gratuita y totalmente digital que permite estimar el valor de un inmueble en minutos, utilizando modelos de análisis avanzados y miles de transacciones reales.
¿Qué incluye el reporte de Habímetro?
- Precio estimado del inmueble
- Evolución anual del valor en la zona
- Propiedades comparables vendidas recientemente
- Tendencias actualizadas del mercado local
¿Cómo funciona?
- Ingresar a tuhabi.mx/habimetro
- Escribir la dirección del inmueble
- Completar algunos datos clave
- Recibir al instante un reporte con el valor aproximado
A diferencia de un avalúo tradicional, Habímetro es gratuito, inmediato y sin necesidad de trámites o visitas presenciales.
“En un mercado dinámico como el de la CDMX, contar con información actualizada, confiable y accesible marca la diferencia. Habímetro permite que cualquier persona conozca, en minutos y sin costo, el valor aproximado de un inmueble y la evolución de su zona”, señaló Juan Sebastián Sokoloff, líder de Inteligencia de Mercados de TuHabi.