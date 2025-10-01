Día del Arquitecto: Arquitectura y diseño, una alianza que construye bienestar y futuro

En el marco del Día Mundial del Arquitecto, la Escuela Madrileña de Decoración (ESMADECO) subraya que la arquitectura y el diseño de interiores no son disciplinas aisladas, sino una dupla creativa que moldea la manera en que vivimos. Un hospital, una oficina o un hogar no son solo espacios físicos: son escenarios que impactan de forma directa en nuestra salud, productividad y bienestar emocional.

“La arquitectura dibuja la estructura de nuestros sueños, y el diseño les da alma. Cuando arquitectos y diseñadores trabajan juntos, los espacios trascienden lo material y se convierten en experiencias que inspiran y cuidan”,

afirma Raquel Díez, especialista en sostenibilidad en edificación y docente de ESMADECO.

De acuerdo con la EPA de EE. UU., las personas pasan cerca del 90 % de su tiempo en interiores, lo que convierte la calidad del entorno construido en un factor determinante para nuestra vida diaria. La luz, las proporciones, los materiales y el diseño interior transforman un hospital en un lugar que transmite calma, una oficina en un espacio que estimula la creatividad o una vivienda en un refugio que reconecta con lo esencial. Nada de ello es casual: es fruto de la unión entre talento arquitectónico y diseño consciente.

El diseño interior dejó de ser accesorio: es ya una industria estratégica. En México, el mercado de decoración para el hogar alcanzó los USD 9.33 mil millones en 2024, con una proyección de crecimiento compuesto de 4.30 % hacia 2034. El segmento premium también crece: el interiorismo de lujo sumó USD 816.39 millones en 2024 y podría llegar a casi USD 1,986.55 millones en 2033. Estas cifras confirman que los espacios bellos y funcionales son hoy una prioridad para la vida cotidiana.

Consciente de esta evolución, ESMADECO ha establecido alianzas académicas en México con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Anáhuac y la Universidad Motolinía del Pedregal (UMP). Estos convenios permiten a estudiantes mexicanos acceder a programas internacionales de interiorismo, decoración y diseño de espacios en Madrid, con intercambio académico y el uso de herramientas digitales de vanguardia como software 3D e inteligencia artificial.

“No basta con construir ciudades, necesitamos construir comunidades que inspiren, protejan y den sentido a la vida. Ahí es donde la unión entre arquitectura y diseño marca la diferencia desde la etapa conceptual”,

añade Javier Mata, arquitecto técnico y tutor de interiorismo en ESMADECO.

En este Día Mundial del Arquitecto, la invitación es a mirar a nuestro alrededor con nuevos ojos y preguntarnos: ¿qué nos hacen sentir los lugares que habitamos? Detrás de cada muro, textura y luz, existe la oportunidad de diseñar un futuro más humano.

Desde ESMADECO felicitamos a las y los arquitectos en su día y agradecemos su vocación para imaginar y materializar los espacios que dan forma a nuestras vidas.