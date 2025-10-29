Transportistas de la FAT posponen bloqueo en CDMX tras acuerdo para diálogo con autoridades

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que, tras llegar a un acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, decidió posponer el bloqueo masivo que tenía previsto realizar en las principales avenidas de la capital, a fin de no afectar a la ciudadanía.

El encuentro con las autoridades se llevará a cabo el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi), donde se espera avanzar en soluciones a la crisis económica que enfrenta el transporte público concesionado.

La FAT reconoció la apertura al diálogo mostrada por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno de la administración encabezada por Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX.

Asimismo, ofreció una disculpa a la ciudadanía por las molestias que pudieron derivarse del anuncio de posibles manifestaciones, al asegurar que estas medidas eran “la última opción” para visibilizar la difícil situación financiera del sector.

Los representantes de la organización señalaron que el transporte concesionado “opera en condiciones de quiebre económico” y que solo con un apoyo financiero o un incremento en la tarifa podrá evitarse la pérdida de miles de empleos, así como el endeudamiento de los dueños de unidades.

Entre los voceros de la FAT se encuentran Aniceto Guzmán, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Saúl Medina, quienes reiteraron su disposición a mantener un canal de diálogo con el Gobierno capitalino.