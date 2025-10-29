Conéctate con nosotros

Transportistas de la FAT posponen bloqueo en CDMX tras acuerdo para diálogo con autoridades

Inseguridad y burocratismo afecta al sector construcción e inmobiliario

Aeroméxico inaugura nueva bahía SkyPriority y Premier One en el AICM

México se convierte en el principal proveedor de vehículos eléctricos a Estados Unidos: Latam Mobility 2025

Inician obras de rehabilitación en pasos a desnivel de Calzada de Tlalpan

SEMOVI y Mercado Pago extienden alianza para recarga digital de la Tarjeta MI hasta 2027

El sistema de transporte de Mérida usa medio de pago sin contacto

Servinformación revoluciona la última milla en México con Sitidata

Aeropuertos de CDMX, Monterrey y Guadalajara se transforman para el Mundial

Air Canada suma nuevos destinos en Europa y Asia para 2026

Hace 5 horas

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) informó que, tras llegar a un acuerdo con autoridades de la Ciudad de México, decidió posponer el bloqueo masivo que tenía previsto realizar en las principales avenidas de la capital, a fin de no afectar a la ciudadanía.

El encuentro con las autoridades se llevará a cabo el viernes 31 de octubre a las 16:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Movilidad (Semovi), donde se espera avanzar en soluciones a la crisis económica que enfrenta el transporte público concesionado.

La FAT reconoció la apertura al diálogo mostrada por la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Gobierno de la administración encabezada por Clara Brugada Molina, jefa de Gobierno de la CDMX.

Asimismo, ofreció una disculpa a la ciudadanía por las molestias que pudieron derivarse del anuncio de posibles manifestaciones, al asegurar que estas medidas eran “la última opción” para visibilizar la difícil situación financiera del sector.

Los representantes de la organización señalaron que el transporte concesionado “opera en condiciones de quiebre económico” y que solo con un apoyo financiero o un incremento en la tarifa podrá evitarse la pérdida de miles de empleos, así como el endeudamiento de los dueños de unidades.

Entre los voceros de la FAT se encuentran Aniceto Guzmán, Enrique Hernández, Francisco Carrasco y Saúl Medina, quienes reiteraron su disposición a mantener un canal de diálogo con el Gobierno capitalino.

