Las 6 tecnologías que revolucionarán la logística y flotillas en México

CICM y SICT impulsan infraestructura en Sureste Mexicano 

Ingenieros Civiles de Chiapas impulsan megaproyectos que transformarán la infraestructura del sur de México

Jaguar Ingenieros inicia construcción de autopista estratégica en San Luis Potosí

Edomex reduce la extorsión y garantiza seguridad para atraer más inversión

Mítikah reabre sus puertas tras concluir revisiones de seguridad

Ecatepec: rehabilitación de parques y deportivos beneficiará a más de 14 mil habitantes

Actualizar planes de desarrollo urbano bajarían costo de tierra en Puebla: Canadevi-Puebla

Aeroméxico pide acciones urgentes para mejorar infraestructura del AICM

CMIC: La construcción como motor del crecimiento económico en México

Publicado

Hace 8 horas

en

El sector logístico y de flotillas en México enfrenta una presión creciente por adaptarse a nuevas exigencias de eficiencia, sostenibilidad y trazabilidad. Para responder a estos retos, empresas y operadores están adoptando tecnologías que hasta hace poco parecían lejanas, pero que hoy son indispensables.

De acuerdo con RX México, organizador de LOGEX y Top Flotillas 2025, a realizarse del 2 al 4 de septiembre en Playa del Carmen, existen seis innovaciones clave que marcarán el rumbo de la transformación del sector:

  1. Telemetría: permite recopilar y analizar datos en tiempo real sobre el desempeño de los vehículos. Con ello se optimizan rutas, se reducen costos y se anticipan fallas.
  2. Mantenimiento predictivo: sensores y algoritmos detectan patrones que anticipan averías, reduciendo tiempos muertos y costos imprevistos.
  3. Electromovilidad: se estima que en 2025 el 20% de las flotillas en México serán eléctricas, lo que implica beneficios operativos, aunque también retos de infraestructura y capacitación.
  4. Ciberseguridad logística: la digitalización trae riesgos que obligan a proteger plataformas, sistemas y datos críticos.
  5. Nearshoring con tecnología: la relocalización de cadenas de suministro hacia México exige procesos más automatizados, conectados e inteligentes.
  6. Escalabilidad para PYMES: urge generar modelos accesibles para pequeñas y medianas empresas, que enfrentan barreras para integrar estas tecnologías.

Los organizadores de LOGEX y Top Flotillas subrayan que estas tendencias no son opcionales: “La transformación tecnológica será la diferencia entre quedarse rezagado o capitalizar las oportunidades de un mercado cada vez más competitivo”.

