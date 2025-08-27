Waldo’s lanza la bicicleta eléctrica Kiwo KL800: movilidad urbana accesible y sustentable

En medio del crecimiento sostenido del uso de la bicicleta en las ciudades mexicanas, Waldo’s da un paso adelante con el lanzamiento de la tercera generación de su bicicleta eléctrica Kiwo KL800, un modelo que busca democratizar la movilidad sustentable en entornos urbanos.

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), los viajes diarios en bicicleta en la Ciudad de México aumentaron un 71% entre 2018 y 2024, alcanzando los 465 mil trayectos diarios. Este dato confirma la creciente necesidad de soluciones de transporte más eficientes, económicas y sostenibles frente al congestionamiento vehicular.

Desde 2023, Waldo’s, la cadena mexicana de tiendas de formato de dólar más grande del país, ha incorporado productos de micromovilidad eléctrica como scooters, motos y bicicletas bajo su marca propia Kiwo. Su primera generación de bicicletas eléctricas se posicionó como la más vendida de su categoría en las tiendas, marcando el inicio de una nueva línea de negocio.

Este 2025, presenta la bicicleta eléctrica Kiwo KL800, que destaca por su diseño robusto y funcional:

Capacidad de carga: hasta 150 kg

hasta Motor: 350W

Autonomía: 30 km por carga

por carga Velocidad máxima: hasta 45 km/h

hasta Tiempo de carga: entre 4 y 8 horas

entre Diseño: combinación en negro con gris

“Una bicicleta eléctrica no solo mejora tu trayecto: mejora tu economía, tu salud y tu ciudad. Democratizar la movilidad también es transformar el futuro”, declaró Ernesto Llano, Vicepresidente Comercial de Waldo’s.

Además del bajo precio en comparación con motos o autos, el beneficio económico se refleja en el ahorro operativo: recorrer 30 km puede costar tan solo $1 peso en electricidad, comparado con $25 pesos por litro en vehículos de combustión.

Waldo’s planea abrir más de 130 nuevas tiendas en 2025, superando las 900 unidades a nivel nacional, de las cuales 40 estarán especializadas en movilidad eléctrica, brindando atención postventa y servicios relacionados.

La empresa reafirma así su compromiso con la innovación y la sostenibilidad, al ofrecer soluciones reales para las ciudades mexicanas. Con la bicicleta eléctrica Kiwo KL800, Waldo’s no solo vende productos: impulsa un cambio urbano necesario y accesible.