Aeroméxico vuelve a cotizar en la BMV bajo la clave AERO

Aeroméxico celebró su regreso a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el tradicional campanazo, marcando el inicio de una nueva etapa para la aerolínea en los mercados financieros. La compañía volvió a cotizar en la BMV el pasado 6 de noviembre bajo la clave de pizarra AERO.

La ceremonia se realizó en las instalaciones de la BMV y fue encabezada por Andrés Conesa, Director General de Aeroméxico. El evento contó también con la presencia del equipo directivo, socios, colaboradores, aliados estratégicos, consejeros y autoridades del sector.

Durante su mensaje, Andrés Conesa destacó este hito como un reflejo de la recuperación y solidez que la compañía ha alcanzado en el mercado aéreo:

“El regreso de Aeroméxico a la Bolsa Mexicana de Valores es reflejo de nuestra recuperación y solidez. Agradecemos la confianza de aliados e inversionistas, así como el esfuerzo de cada colaborador. Cerramos 2025 escribiendo un nuevo capítulo en la historia de nuestra aerolínea, listos para despegar hacia un futuro lleno de oportunidades”, afirmó.

Por su parte, Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración de la BMV, subrayó que esta colocación reafirma la fortaleza del mercado bursátil mexicano:

“Aeroméxico demuestra que México cuenta con empresas capaces de atraer inversión global. Seguiremos impulsando un ecosistema competitivo y preparado para respaldar proyectos de gran escala”.

El regreso de la aerolínea al mercado bursátil se concretó mediante una oferta pública mixta global que incluyó 27,463,590 acciones a un precio de $35.34 pesos por acción en México, así como 11,727,325 American Depositary Shares (ADS) a un precio de $19.00 dólares por ADS en Estados Unidos.

Aeroméxico utilizará los recursos obtenidos para fines corporativos generales, entre ellos pagos destinados a la ampliación y mantenimiento de su flota, así como inversiones en infraestructura enfocada en mejorar la experiencia del cliente.