Más de 154 mil personas han solicitado vivienda del Bienestar: Conavi

El 79% son mujeres

Rodrigo Chávez Contreras, director general de la Comisión Nacional de Vivienda informó que hasta el momento cerca de 154, 520 personas han solicitado adherirse al Programa de Vivienda del Bienestar.

El funcionario informó que se inició con la construcción de los padrones de las viviendas de la Conavi, en una primera etapa para 21 mil 173 viviendas se instalaron 58 módulos de registro en 51 municipios de 20 estados, y hubo un registro de 93 mil 216 personas.

Y en la segunda etapa, para 20 mil 756 viviendas, se inscribieron 61 mil 304 personas en 52 módulos en 47 municipios de 25 estados.

Chávez Contreras expuso que en el primer caso están en la fase de visita domiciliaria, “ya los servidores de la nación están yendo casa por casa a levantar ya el expediente”, destacó.

¿Quiénes solicitan vivienda del Bienestar?

El director de la Conavi informó que el 79 por ciento son mujeres y el 21 por ciento son hombres. Hay unos porcentajes: el 9 por ciento son adultos mayores, el 62 por ciento es población abierta de mediana edad, el 28 por ciento personas jóvenes y el 3 por ciento menores de edad.

Y esto es un poco lo que declaran las familias: el 31 por ciento dice ser jefas de hogar; el 6 por ciento, población indígena; en general, tenemos un 63 por ciento de población mediana que no pertenece a ningún sector de los vulnerables.