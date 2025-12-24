Sarens moderniza dos puentes en la autopista A41 de Chambéry

La renovación de dos puentes en la autopista A41, en Chambéry, Francia, permitirá mejorar de forma significativa la circulación de más de 50 mil vehículos al día, al ofrecer infraestructuras más seguras, modernas y duraderas. Este proyecto forma parte de una estrategia integral para aliviar la congestión vial en uno de los principales ejes de la región, donde confluyen rutas clave como la autopista A43/A41 y la Voie Rapide Urbaine (RN201).

Como parte de los trabajos, fue necesario desmontar las dos estructuras existentes, que habían alcanzado el final de su vida útil, para ser sustituidas por dos nuevos puentes, más ligeros y con mayores estándares de seguridad. Cada una de las antiguas estructuras pesaba 615 toneladas, mientras que los nuevos puentes alcanzan las 550 toneladas.

Para llevar a cabo el desmontaje de los puentes antiguos y la instalación de las nuevas infraestructuras, se realizó el cierre total de una de las vías más transitadas de Chambéry durante dos días. Previamente, se implementaron desvíos estratégicos con el objetivo de minimizar el impacto de las obras en el entorno urbano y en la circulación.

Sarens, líder mundial en servicios de elevación pesada, transporte especializado y alquiler de grúas, fue responsable del traslado de las nuevas estructuras desde su punto de ensamblaje, ubicado a un kilómetro del sitio final, así como de las maniobras de transporte de los puentes retirados. Para ello, se movilizaron cuatro conjuntos de SPMT (Self-Propelled Modular Trailers) de 24 líneas de ejes cada uno, sumando un total de 96 líneas de ejes, además de estructuras de soporte de acero diseñadas a medida.

Dos de los conjuntos de SPMT se destinaron al desmontaje de los puentes existentes, mientras que los otros dos se utilizaron para el transporte e instalación de las nuevas estructuras. Los trabajos se realizaron mediante el método ABC (Accelerated Bridge Construction), que permitió el ensamblaje previo de los puentes en un área cercana y su posterior traslado al punto de instalación, optimizando los tiempos de ejecución durante el cierre vial.

Las maniobras representaron un importante desafío técnico debido al tamaño y peso de las estructuras, la necesidad de operar en un entorno con espacios reducidos y el compromiso de completar todas las operaciones dentro del plazo establecido, garantizando en todo momento las máximas condiciones de seguridad.

De acuerdo con Tom Jonckers, Project Manager de Sarens, el proyecto destacó por la alta calificación técnica y el compromiso del equipo, así como por la estrecha coordinación entre las partes involucradas, lo que permitió cumplir los plazos establecidos y reducir al mínimo el impacto en la zona de intervención.

En los últimos años, Sarens se ha consolidado como un actor estratégico en proyectos de construcción, instalación y renovación de puentes a nivel mundial. Entre sus trabajos más recientes destacan la instalación de un nuevo puente peatonal y ciclista en la Place Sainctelette, en Bruselas; la renovación del histórico Puente Colbert, en Dieppe; la instalación del puente OA14 de 5,850 toneladas en Bettembourg, Luxemburgo; un puente peatonal en Hazebrouck, Francia, y un puente ferroviario de 8,400 toneladas sobre la autopista A1 en Ámsterdam, Países Bajos.