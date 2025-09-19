TURISMO
Grand María celebra 5º aniversario con cena maridaje en Morelia
El hotel boutique Grand María, referente de hospitalidad de lujo en la capital michoacana, celebra su quinto aniversario con una experiencia gastronómica exclusiva: una cena maridaje a cinco tiempos diseñada por su chef ejecutivo Hugo Mora, en colaboración con cuatro reconocidos talentos culinarios de Baja California.
La velada, enmarcada en el festival gastronómico BajaMich, busca sorprender a sibaritas y medios especializados al fusionar la cocina michoacana de autor con la vitalidad culinaria del noroeste mexicano.
El chef Hugo Mora, creador de la propuesta gastronómica de Casa Carlota, es reconocido por reinterpretar la tradición culinaria de Michoacán en clave contemporánea. Su trayectoria incluye ser cofundador de Bonil Cooking Workshop y Gastro Academy, además de haber sido distinguido por la plataforma S.Pellegrino Young Chef y participar en foros internacionales como Mexipan y IBIE 2025 en Las Vegas.
Para esta ocasión, Mora abre su cocina a colegas de Baja California:
- Josefina Sánchez (Hacienda Badú, Rosarito), cocinera tradicional con más de 30 años de trayectoria, distinguida en 2024 por el Gobierno de México.
- Guillermo Trejo (Mi Casa Supper Club, Tijuana/Rosarito), chef ejecutivo y docente, con participación en festivales como Rosarito Wine Fest y Bocuse d’Or en Tecate.
- Tonatiuh Anzures (Salvia Blanca, Valle de Guadalupe), impulsor de un proyecto de cocina de producto con huerto propio, nominado al Mérito Restaurantero en Sustentabilidad.
- Ernesto Zamora (Maximiliano, Tijuana), formado en Culinary Art School y EPGB de Barcelona, líder de uno de los nuevos referentes culinarios en Tijuana.
Con solo cinco suites adults-only, un diseño contemporáneo y el restaurante Casa Carlota como corazón gastronómico, Grand María redefine la noción de hotel-destino en México. Sus espacios incluyen alberca, jacuzzi, cava, bar y áreas privadas que lo consolidan como un santuario de calma y estética en Morelia.
Desde su apertura, el hotel ha sido sede y aliado estratégico de BajaMich, fortaleciendo el puente cultural y culinario entre Baja California y Michoacán. Su quinto aniversario reafirma este compromiso con una experiencia que combina hospitalidad boutique, gastronomía de autor y colaboración entre chefs.