IBERO celebra 70 años de Arquitectura y anuncia la Beca Francisco Serrano Cacho

Claudia Sheinbaum rechaza posible intervención militar de EE.UU.; redes sociales reaccionan

Silk y Tetra Pak lanzan bebida vegetal alta en proteína lista para beber

Grupo Coppel destina 20 millones de pesos para apoyar a comunidades afectadas por las lluvias

Grupo Modelo cumple 100 años: innovación, orgullo y legado hecho en México

Grupo Ruba celebra el éxito del Maratón Internacional de Juárez y su impacto en la comunidad

México enfrenta pérdidas millonarias por desastres naturales

Consumo privado en México se estanca en julio con caídas menores a lo previsto

CDMX líder en conciertos, pero necesita WiFi robusto en sus venues

Schaeffler y TECHO llevan agua a familias de Puebla con sistemas de captación de lluvia

IBERO celebra 70 años de Arquitectura y anuncia la Beca Francisco Serrano Cacho

Publicado

Hace 18 horas

en

Ciudad de México.– La Licenciatura en Arquitectura de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México celebró su 70 aniversario, consolidándose como una de las escuelas de arquitectura más influyentes del país y formadora de generaciones que han transformado el entorno urbano en México y en el mundo.

Durante el evento conmemorativo, se rindió homenaje al arquitecto Francisco Serrano Cacho, egresado de la primera generación y autor de obras emblemáticas como el edificio del Infonavit, el conjunto Arcos Bosques, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y el campus de la IBERO Santa Fe. En reconocimiento a su legado, se anunció la creación de la “Beca Francisco Serrano Cacho”, dirigida a estudiantes de nuevo ingreso que destaquen por su talento, excelencia académica y compromiso con los valores institucionales.

Asimismo, la IBERO entregó al Arq. Serrano la medalla de plata San Ignacio de Loyola, una distinción otorgada a profesionales cuya trayectoria ha contribuido de manera extraordinaria al desarrollo del país.

Durante la ceremonia, el Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J., Rector de la IBERO, destacó que la escuela ha sido cuna de reconocidas figuras de la arquitectura contemporánea como Tatiana Bilbao, Fernanda Canales, José Castillo, Pablo Pérez Palacios y Miguel de la Torre, quienes han impulsado proyectos con visión social, sustentable y orientados a la justicia.

Por su parte, la Dra. Célida Isabel Gómez Gámez, Directora del Departamento de Arquitectura, Urbanismo e Ingeniería Civil, recordó que la carrera nació en una etapa crucial para México, cuando era indispensable reconstruir el tejido urbano y diseñar ciudades más funcionales y humanas.

En representación del Patronato de la IBERO FICSAC, la Mtra. Ana María Olabuenaga subrayó, citando a Louis Isadore Kahn, que la arquitectura debe servir al espíritu humano, y afirmó que por siete décadas la IBERO ha formado arquitectas y arquitectos profundamente comprometidos con ese propósito.

Con esta celebración, la IBERO reafirma su liderazgo educativo y su vocación de impulsar profesionales capaces de diseñar soluciones innovadoras para los desafíos contemporáneos desde un enfoque ético y humanista.

