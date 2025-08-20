Waldo’s impulsa a emprendedores de Sinaloa

Waldo’s, la cadena de formato de dólar más grande de México, se integró como aliado estratégico del programa Ruta Digital, iniciativa de la Secretaría de Economía de Sinaloa. Con esta incorporación, la compañía refuerza su ecosistema digital y abre nuevas oportunidades de crecimiento para emprendedores y pequeñas empresas sinaloenses.

Desde su creación en 2021, Ruta Digital se ha consolidado como un motor económico al vincular a más de 800 empresas locales, que han alcanzado ventas por más de 220 millones de pesos en el mercado nacional. La integración de Waldo’s y otros retailers nacionales fortalecerá este esfuerzo al ofrecer un canal digital confiable y de gran alcance, diseñado para llevar productos locales a miles de hogares en todo México.

“Creemos en el talento de los emprendedores sinaloenses y queremos que sus productos lleguen más lejos. Con nuestra infraestructura digital buscamos no solo darles visibilidad, sino también acompañarlos en su crecimiento para que compitan en igualdad de condiciones en el mercado nacional”, señaló Ernesto Zavala, director de Canales Digitales de Waldo’s.

Con esta alianza, la compañía fortalece la competitividad de las MiPyMEs, al sumar innovación tecnológica, capacitación empresarial y una red comercial con cobertura nacional. De igual manera, se posiciona como un socio estratégico del sector público en la misión de impulsar el desarrollo económico sostenible de Sinaloa.

Waldo’s, fundada en Tijuana en 1999, ha consolidado en 26 años un modelo de negocio basado en la innovación, el fortalecimiento de infraestructura y la diversificación comercial, lo que le ha permitido escalar su propuesta y expandir de manera sólida su canal digital.