Conéctate con nosotros

EMPRESA

Waldo’s impulsa a emprendedores de Sinaloa

EMPRESA

Necesarias más áreas verdes en las ciudades del país

EMPRESA

Apoyo a PEMEX no afecta calificación deuda gubernamental federal

EMPRESA

SICT presenta 10 ejes carreteros prioritarios del PNI en el CICM

Automotriz

Kia EV4 demuestra resistencia en pruebas de 110,000 km

EMPRESA

CANACINTRA firma Acuerdo por el Fortalecimiento de las PYMES

EMPRESA

Disminuye actividad industrial y construcción se recupera

Tecnología

Benefíciese del consumo circular en equipos electrónicos

EMPRESA

GMX y Lloyd's ofrecen cobertura global en México

EMPRESA

Inteligencia artificial y robótica potencian el talento humano

EMPRESA

Waldo’s impulsa a emprendedores de Sinaloa

Publicado

Hace 4 horas

en

Waldo’s impulsa a emprendedores de Sinaloa

Waldo’s, la cadena de formato de dólar más grande de México, se integró como aliado estratégico del programa Ruta Digital, iniciativa de la Secretaría de Economía de Sinaloa. Con esta incorporación, la compañía refuerza su ecosistema digital y abre nuevas oportunidades de crecimiento para emprendedores y pequeñas empresas sinaloenses.

Desde su creación en 2021, Ruta Digital se ha consolidado como un motor económico al vincular a más de 800 empresas locales, que han alcanzado ventas por más de 220 millones de pesos en el mercado nacional. La integración de Waldo’s y otros retailers nacionales fortalecerá este esfuerzo al ofrecer un canal digital confiable y de gran alcance, diseñado para llevar productos locales a miles de hogares en todo México.

“Creemos en el talento de los emprendedores sinaloenses y queremos que sus productos lleguen más lejos. Con nuestra infraestructura digital buscamos no solo darles visibilidad, sino también acompañarlos en su crecimiento para que compitan en igualdad de condiciones en el mercado nacional”, señaló Ernesto Zavala, director de Canales Digitales de Waldo’s.

Con esta alianza, la compañía fortalece la competitividad de las MiPyMEs, al sumar innovación tecnológica, capacitación empresarial y una red comercial con cobertura nacional. De igual manera, se posiciona como un socio estratégico del sector público en la misión de impulsar el desarrollo económico sostenible de Sinaloa.

Waldo’s, fundada en Tijuana en 1999, ha consolidado en 26 años un modelo de negocio basado en la innovación, el fortalecimiento de infraestructura y la diversificación comercial, lo que le ha permitido escalar su propuesta y expandir de manera sólida su canal digital.

Loading

Comparte la nota
temas relacionados:
Continua leyendo
DA CLICK PARA COMENTAR

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


El periodo de verificación de reCAPTCHA ha caducado. Por favor, recarga la página.