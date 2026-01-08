Home Companion: la apuesta de Samsung por la IA en el hogar en 2026

Samsung Electronics presentó su visión para el Negocio de Electrodomésticos Digitales (DA), enfocada en habilitar una mejor calidad de vida a través de la inteligencia artificial, durante su sesión Deep Dive en CES 2026, realizada en Las Vegas, Nevada. Este planteamiento se da en un contexto en el que el mercado global de electrodomésticos registra una creciente integración de la IA dentro de la vida conectada.

Durante la sesión, el liderazgo de Digital Appliances de Samsung destacó la estrategia de la compañía para transformar los electrodomésticos en piezas clave del hogar inteligente del futuro.

Electrodomésticos que evolucionan a “Compañeros del hogar”

La presentación fue encabezada por Cheolgi Kim, jefe del Negocio de DA, quien explicó cómo los electrodomésticos Samsung Bespoke AI se conectan de forma fluida a través de SmartThings, evolucionando de dispositivos independientes a verdaderos “Compañeros del hogar” (Home Companions).

Estos equipos incorporan tecnologías avanzadas como reconocimiento de voz Bixby, pantallas y cámaras, que les permiten ver, escuchar y comprender el entorno para responder de manera proactiva a las necesidades de los usuarios. Gracias a estas capacidades, los dispositivos se adaptan de forma inteligente a la vida cotidiana.

Esta visión se extiende más allá de los electrodomésticos, integrándose con televisores y dispositivos móviles, con el objetivo de construir un ecosistema de inteligencia artificial más amplio, donde todos los dispositivos colaboren para ofrecer experiencias conectadas y personalizadas.

“El objetivo final de Samsung es permitir una vida mejor a través de Bespoke AI”, afirmó Cheolgi Kim. “Mediante un ecosistema que conecta dispositivos de toda la gama DX, incluidos teléfonos móviles y televisores, junto con los factores de forma únicos de nuestros electrodomésticos, ofrecemos experiencias diferenciadas que generan un mayor valor para los consumidores”.

Estrategias regionales que impulsan el crecimiento global

Durante la sesión, JS Moon, jefe de Investigación y Desarrollo del Negocio de DA, explicó cómo Samsung adapta su portafolio de electrodomésticos para 2026 de acuerdo con las necesidades de cada región.

En América del Norte, los factores de forma innovadores, como el Bespoke AI Laundry Combo, continúan impulsando un crecimiento sólido. Además, se espera que los nuevos paquetes de cocina con diseños unificados en acero inoxidable respondan a las preferencias del mercado local durante 2026.

En Europa, la eficiencia energética se mantiene como una prioridad estratégica. Samsung presentó electrodomésticos de alta eficiencia, como la lavadora Bespoke AI, que alcanza hasta un 65 % más de eficiencia energética en comparación con los requisitos mínimos de la clase A en la región, además de soluciones avanzadas de HVAC y productos de cocina integrados diseñados para cumplir con los estándares de sostenibilidad.

América Latina continúa mostrando un fuerte impulso, liderado por las soluciones de lavandería y aire acondicionado. En Asia, el creciente interés en los ecosistemas de hogares inteligentes y en funciones de IA localizadas —como el soporte de idiomas regionales y el Modo de Energía IA ampliado— representa una oportunidad significativa de crecimiento.

“En Samsung, buscamos ofrecer experiencias de IA significativas que se alineen profundamente con los estilos de vida y las necesidades locales”, señaló JS Moon. “Por ello, seguiremos fortaleciendo las características regionales y ampliaremos funciones clave de IA, como el Modo de Energía IA, a una gama más amplia de precios y categorías, más allá de los segmentos premium”.

Ampliando el papel de la IA en la vida cotidiana

De cara al futuro, Samsung reafirmó su compromiso de expandir el alcance de la inteligencia artificial más allá de los electrodomésticos tradicionales, hacia áreas como HVAC, viviendas modulares, atención basada en seguros y nuevas aplicaciones de conectividad en la vida diaria.

A través de la colaboración abierta, la personalización regional y el soporte de software a largo plazo, la compañía busca reducir las cargas domésticas y ofrecer experiencias de IA prácticas, confiables y alineadas con la forma en que viven las personas.