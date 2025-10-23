El mantenimiento predictivo reduce costos y mejora la seguridad laboral en México

Implementar estrategias de mantenimiento predictivo se ha convertido en una decisión clave para las empresas mexicanas que buscan mejorar su rentabilidad y fortalecer la seguridad laboral. De acuerdo con Grupo EULEN México, este enfoque permite reducir costos operativos hasta en 30%, eliminar el 75% de las interrupciones y aumentar la producción hasta en 25%.

A diferencia del mantenimiento correctivo, que actúa solo ante fallas, el mantenimiento predictivo anticipa los problemas mediante el monitoreo constante de los equipos y el uso de tecnologías como inteligencia artificial, análisis de datos y sensores inteligentes. Este modelo permite detectar patrones de desgaste, prevenir averías y optimizar la vida útil de los activos.

“Hoy en día, las compañías deben entender que invertir en prevención no solo tiene un impacto financiero positivo, sino que también protege el bienestar de los trabajadores. Un equipo que opera en condiciones seguras y con supervisión constante es menos propenso a generar accidentes”, señaló Óscar García Zato, director de Grupo EULEN México, empresa líder en servicios especializados.

Además del beneficio operativo, el mantenimiento predictivo fortalece la cultura de seguridad organizacional. En México, los accidentes laborales no solo representan un riesgo humano, sino también legal y económico. De acuerdo con la legislación vigente, las empresas pueden enfrentar sanciones de hasta 5 mil días de salario en caso de fallecimiento de un trabajador, cifra que puede incrementarse en 25% si se determina negligencia.

La falta de mantenimiento adecuado también puede derivar en multas o clausuras temporales, ya sea por poner en riesgo la seguridad del personal o por afectar la calidad de los productos o servicios. Según la Ley Federal del Trabajo, las sanciones pueden oscilar entre 250 y 5 mil unidades de salario mínimo, equivalentes a entre 26,767 y 535,350 pesos.

La prevención, por tanto, se consolida como un pilar fundamental de la rentabilidad y la responsabilidad corporativa. Las empresas que adoptan sistemas de mantenimiento predictivo no solo logran entornos más seguros y eficientes, sino que también promueven operaciones sostenibles y competitivas, donde el bienestar del personal se convierte en un valor estratégico.