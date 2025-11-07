Dentsu México refuerza su compromiso social junto a Save the Children

En línea con su compromiso como empresa socialmente responsable, Dentsu México fortaleció su estrategia de sostenibilidad y transformación social a través de una alianza con Save the Children México, organización líder en la defensa y protección de los derechos de la niñez y la adolescencia.

Esta colaboración tiene como objetivo fortalecer las capacidades operativas y tecnológicas de la organización, además de fomentar la participación de los colaboradores de Dentsu en acciones de impacto social. Entre las iniciativas implementadas destacan la donación de equipos de cómputo y la promoción de aportaciones voluntarias destinadas a programas de bienestar y educación para la niñez mexicana.

“Como agencia, creemos en el poder transformador de la colaboración. Esta alianza con Save the Children es una extensión natural de nuestro compromiso con la sostenibilidad y el impacto positivo en la sociedad. Con herramientas tecnológicas y acompañamiento estratégico buscamos ser un aliado en la protección de los derechos de la niñez y en su desarrollo pleno”, expresó Rosy Viñals, directora de Marketing y Comunicación en Dentsu México.

Gracias a esta alianza, Save the Children México podrá optimizar su infraestructura tecnológica, mejorar la gestión de información y fortalecer la coordinación de sus equipos en campo, ampliando así el alcance y la efectividad de sus programas en todo el país.

“En Dentsu México trabajamos para crear organizaciones y marcas a prueba de futuro, que crezcan mientras generan un impacto positivo en la sociedad y en el planeta. Para construir un mundo sostenible, debemos pensar en las nuevas generaciones y en cómo apoyar a las instituciones que hacen la diferencia”, añadió Viñals.

Por su parte, Begoña Laviña, directora de Alianzas y Marketing en Save the Children México, destacó la relevancia del acuerdo:

“Esta colaboración representa la unión de dos organizaciones comprometidas con crear oportunidades reales para la niñez y la juventud. Juntas, impulsamos un futuro donde la educación, la innovación y la empatía sean motores de transformación social.”

Los equipos de cómputo entregados se integrarán a los procesos de gestión y planeación de proyectos sociales de Save the Children. Cada uno irá acompañado de una mochila fabricada por Lonitas, empresa de Carbono Neutral, grupo pionero en la compensación de emisiones generadas por campañas publicitarias. Estos bolsos, elaborados con materiales reciclados, reflejan el compromiso compartido con la sostenibilidad y la economía circular.

“Nuestro compromiso con la innovación va más allá de los proyectos con clientes. Poder poner nuestros recursos y talento al servicio de las organizaciones civiles es clave para generar un cambio real en la vida de quienes más lo necesitan”, afirmó Johanna Galindo, directora de Operaciones Tecnológicas para México y Colombia.

Con esta iniciativa, Dentsu México reafirma su liderazgo como una empresa que integra creatividad, tecnología y propósito en favor de las personas y la sociedad. En un entorno donde la colaboración y la innovación son esenciales para el progreso, la compañía invita a más organizaciones a sumarse a acciones que trasciendan lo corporativo y contribuyan al bienestar de las próximas generaciones.