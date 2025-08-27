Valle de México zona predilecta para comprar inmueble; CDMX para rentas

Inmuebles24 presentó el segundo “Informe de Demanda de Vivienda en CDMX”, en el que destaca que en la zona del Valle de México es donde mas se buscan propiedades en venta y en la Ciudad de México la mayoría de la búsquedas son para renta.

Según tipo de operación y zona

La zona de Valle de México es donde más se buscan propiedades en venta (54% del total) y donde las búsquedas para renta son menores (46%) a la proporción de este mismo rubro con respecto a CDMX (55%), donde la búsqueda de inmuebles en venta representa el 45%.

La CDMX es donde la relación demanda/avisos de venta es mayor: 11% por encima del promedio de la Zona Metropolitana. En Valle la demanda por aviso es 31% menor a la media.

Según tipo de propiedad

A principios de 2022 los departamentos ocupaban entre el 64% y el 68% de las búsquedas para adquisición, pero para diciembre de 2023 esa participación había caído a 57%. Hoy, éstas representan el 64% del total. La demanda de casas cae levemente y se ubica en 28% del total. Mientras que, la demanda de terrenos crece y se ubica en 8% del total.

Respecto a la búsqueda de vivienda para adquisición en CDMX, la preferencia está en los departamentos (94%) más que en las casas (sólo 6%). Mientras que en el Valle la búsqueda de casas es del 60% del total y la de departamentos es de 31%.

Según número de recámaras

De acuerdo con los datos del reporte, las viviendas de 3 recámaras son las más demandadas en Valle: representan el 69% del total de las búsquedas. Por su parte, en CDMX las unidades de 2 recámaras son las más demandadas (41% del total de búsquedas). En tanto que, las unidades más pequeñas (hasta 1 recámara) alcanzan una demanda de 17% del total de búsquedas en CDMX.

Según ticket de venta

Tanto en CDMX como en Valle la demanda se enfoca más en dos y 4.5 millones de pesos; esto es, 41% y 36%, respectivamente, del total de búsquedas. Las propiedades de tickets menores a dos millones de pesos son las menos demandadas. La demanda de propiedades de tickets de más de 4.5 millones de pesos es similar en las dos zonas.

Es importante señalar que la información presentada se basa en los anuncios inmobiliarios publicados en la plataforma Inmuebles24.

“En Inmuebles24 estamos convencidos del trabajo colaborativo con todos los implicados en la industria inmobiliaria, ya sean profesionales independientes, startups o las asociaciones inmobiliarias del país. Creemos que al apoyarnos en la tecnología se puede lograr una profesionalización de la industria más robusta y por supuesto con mayor transparencia”, comenta Julio César Mendoza, Gerente Comercial de Inmuebles24.